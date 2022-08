Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação no domingo (7/8)

É dia de futebol! Para acompanhar o seu time de coração de pertinho, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje? A agenda está lotada com boas partidas neste domingo, 7 de agosto. A emissora transmite duas partidas do Brasileirão logo após o programa Pipoca da Ivete, às 16h (Horário de Brasília). Confira a programação completa da Globo a seguir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

A Globo vai passar dois jogos de futebol hoje, domingo em 7 de agosto de 2022. Os duelos são válidos pela 21ª rodada do Brasileirão Série A, ao vivo para todo o Brasil. Mas afinal, qual jogo vai passar na Globo hoje?

Líder do campeonato com quatro pontos de vantagem, o Palmeiras recebe o Goiás neste domingo. O Verdão busca os três pontos para manter a sua liderança intacta, enquanto o Esmeraldino quer a vitória para subir na classificação e quem sabe lutar no G4. O jogo será transmitido para os estados de SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, DF e RS com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro, Ricardinho e Paulo César de Oliveira.

Enquanto isso, o Fluminense entra em campo no Maracanã para enfrentar o Cuiabá. O elenco carioca está cada vez mais perto da liderança e com a vitória neste domingo pode diminuir a diferença. A partida vai passar na Globo para os estados de RJ, MT, AP, RO, RR, AC, AM, PI, RN, SE, MS, TO, GO, ES e Juiz de Fora. A narração é de Renata Silveira e comentários de Ana Thais, Junior e Sandro Meira Ricci.

Fluminense x Cuiabá – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (RJ, MT, AP, RO, RR, AC, AM, PI, RN, SE, MS, TO, GO, ES e Juiz de Fora) e Premiere

Palmeiras x Goiás – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Globo (SP, PE, MG, PA, MA, CE, PB, AL, BA, PR, SC, DF e RS) e Premiere

Como assistir a Globo online hoje?

Para o torcedor que não pode assistir ao futebol pela TV, a opção é acompanhar online através do Globo Play. Como os jogos estão disponíveis de graça na emissora, então é possível também assistir sem pagar nada pelo celular.

Basta acessar o site (www.globoplay.globo.com), procurar a opção “Agora na TV” na parte de cima do menu, clicar na opção e fazer o login com o e-mail e a senha do site da Globo. A partir daí, o torcedor pode curtir as emoções do Brasileirão pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Lembrando que o site do Globo Play utiliza a localização em tempo real. Por isso, se o torcedor mora no Rio de Janeiro, ele vai assistir ao jogo que está passando em seu estado.

Programação da Globo hoje

Além do torcedor saber qual jogo vai passar na Globo hoje, ele também pode conferir qual é a programação completa da emissora neste domingo, 7 de agosto de 2022, para não perder nada do futebol.

Lembrando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio

14:20 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Tomb Raider: A Origem

01:50 Faixa da Madrugada

