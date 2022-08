Ainda tem ingresso Flamengo x Corinthians Libertadores de 2022?

Confira as informações sobre a venda de ingressos do clássico. Foto: Reprodução / Marcelo Cortes / CRF

Para acompanhar de perto o time do coração, o torcedor quer saber se ainda tem ingresso Flamengo x Corinthians Libertadores para as quartas de final. A partida será realizada na próxima quarta-feira, 9 de agosto de 2022, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Acabou o ingresso Flamengo x Corinthians Libertadores 2022?

Para a infelicidade do torcedor, todos os ingressos entre Flamengo e Corinthians nas quartas de final da Libertadores 2022 estão esgotados.

Como a partida será no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o mando de campo é do Flamengo e, consequentemente, o clube é quem disponibiliza a venda de ingressos. As vendas são realizadas através do site www.flamengo.superingresso.com.br mas ao verificar os setores do estádio, é possível ver que todos estão esgotados.

O portal de GE estima que o público seja de 65 mil torcedores, com a venda de 4 mil ingressos para os visitantes nas partidas. Para o confronto da terça-feira em 2 de agosto, o jogo de ida, os torcedores do Flamengo esgotaram os ingressos.

O site do Flamengo informou que as vendas começariam em 25 de julho somente para os sócios torcedores, com a venda geral somente em 2 de agosto. De acordo com o cronograma, as vendas vão até o dia 9, mas os ingressos já estão esgotados. Os preços dos ingressos foram de R$35 até R$240.

Horários de venda

25/07 (13h) – Pacote / Nação Diamante / Maior do Mundo

26/07 (10h) – Nação Platina / Mais Querido

27/07 (10h) – Nação Ouro / Sempre Contigo

28/07 (10h) – Nação Prata / Jogamos Juntos

29/07 (10h) – Nação Bronze / Onde Estiver

02/08 (10h) – Nação Jr. / Público geral online / abertura de vendas para torcida visitante

05/08 (10h) – Pontos de venda físicos e Gratuidades

09/08 (21h) – Encerramento das vendas online

Histórico de confrontos entre Flamengo x Corinthians

Flamengo e Corinthians já se enfrentaram em 142 oportunidades, segundo os dados da assessoria do clube paulista. No retrospecto, entretanto, é o Flamengo quem tem a vantagem com 59 vitórias ao lado de 53 do Timão, com 30 empates.

Cada um dos confrontos foi jogado entre Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e pequenos torneios entre estados que não são mais realizados hoje.

No quesito gols, segundo o portal Meu Timão, foram 430 marcados, com 224 para o Flamengo e 212 para o Corinthians, entre todos os jogos disputados para os lados.

A última vez que se enfrentaram foi em 10 de julho, pela rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians levou a melhor por 1 x 0, com gol contra de Rodinei, lateral direito do elenco rubro-negro.

Onde assistir jogo do Flamengo x Corinthians na Libertadores?

O confronto entre Flamengo e Corinthians nas quartas de final da Libertadores será transmitido pelo canal do SBT, para todos os estados do Brasil na TV aberta, a partir das 21h30 (horário de Brasília) na próxima terça-feira.

A emissora paulista é a responsável por transmitir a Libertadores sempre às terças, para todos os estados do país. Basta sintonizar o canal e curtir ao vivo os melhores lances da partida. Téo José é quem comanda a narração, enquanto Mauro Beting e Emerson Sherik comentam a partida, ao lado de Nadine Basttos, na arbitragem.

Outra opção para o torcedor que não vai comparar ao Maracanã na terça-feira é o canal da Conmebol TV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, assim como o site do SBT (www.sbt.com.br) em retransmissão de imagens de graça.

