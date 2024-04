Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira? (03/04/24)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Dois confrontos da Libertadores serão transmitidos nesta quarta-feira, 3 de abril de 2024, logo após Renascer, a partir das 21h15. Confira qual jogo vai passar em seu estado e como assistir ao vivo.

Horário do jogo na Globo hoje

A partir das 21h15 (horário de Brasília), o jogo entre San Lorenzo x Palmeiras hoje pela primeira rodada da Libertadores será exibido em São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Distrito Federal e as cidades mineiras de Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia O duelo tem início às 21h horas e 15 minutos, no horário de Brasília.

Também com início previsto para às 21h15 (horário de Brasília), a emissora vai passar Allianza Lima (PER) x Fluminense (Copa CONMEBOL Libertadores), mas apenas para o Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais (exceto as cidades Araxá, Ituiutaba, Uberaba e Uberlândia), Espírito Santo, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá e Acre.

Programação da Globo hoje - 03/04/2024

Mesmo sem futebol na Globo hoje, quarta-feira, 3 de abril de 2024 acompanhe qual é a programação completa da emissora em durante a manhã, tarde e a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

Quarta-feira, 03/04/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde - De Carona Para o Amor

17:05 Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical

18:05 Elas Por Elas

18:45 Praça TV - 2ª Edição

19:15 Família é Tudo

20:00 Jornal Nacional

20:30 Renascer

21:15 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Big Brother Brasil 24

00:10 Jornal da Globo

01:00 Família é Tudo

01:40 Comédia Na Madruga I

02:30 Comédia Na Madruga II

03:20 Comédia Na Madruga III