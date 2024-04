Horário e onde assistir jogo do Botafogo x Junior Barranquilla

Pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, o Botafogo encara o Junior Barranquilla a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Por isso, confira onde assistir ao vivo.

Onde assistir Botafogo x Junior Barranquilla hoje

O duelo desta quarta, 3 de abril, terá transmissão da ESPN, na TV fechada, e Star+, via streaming. O torcedor precisa ser assinante para ter acesso completo na programação ao Star Plus. Dá para assistir tanto no aplicativo do celular, tablet ou smartv como no próprio navegador do dispositivo móvel ou computador.

Pelo celular, Android ou iOS, dá para ter acesso no aplicativo Star Plus. É só abrir a plataforma, clicar em "entrar e digitar o email e a senha do usuário.

Não haverá exibição na TV aberta.

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Local: Estádio Nilton Santos

TV: Sem transmissão

Online: PPV Cariocão Play

Provável escalação

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Rafael, Lucas Halter, Alexander Barboza, Marçal; Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jefferson Savarino

Técnico: Fábio Matias

JUNIOR: Santiago Mele; Wálmer Pacheco, Jermein Peña, Edwin Herrera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Víctor Cantillo, José Enamorado, Yimmi Chará, Déiber Caicedo; Carlos Bacca

Técnico: Arturo Reyes

