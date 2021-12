Qual jogo vai passar na Globo hoje, quinta-feira? (09/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? A última rodada do Brasileirão contará com três duelos transmitidos nesta quinta-feira, 9 de dezembro de 2021, logo após o capítulo da novela Um Lugas Ao Sol a partir das 21h30. Confira qual é o jogo que vai passar na Globo hoje em seu estado e como assistir ao vivo.

Qual jogo vai passar na Globo hoje?

Nesta quinta-feira, três jogos da última rodada do Campeaonato Brasileiro vão passar na Globo em todo o Brasil, por diferentes estados de acordo com a programação definida pela emissora.

Começando pelo confronto entre Grêmio e Atlético-MG, o tricolor gaúcho briga contra o rebaixamento e precisa da vitória de qualquer maneira, além de torcer ao mesmo tempo por tropeços de Bahia e Juventude na rodada, o que pode ser complicado. O Galo, na contramão, já é campeão. A Globo no Rio Grande do Sul transmite a partida e conta com a narração de Luciano Périco e comentários de Maurício Saraiva. No Premiere a narração é de Luiz Carlos Jr. e comentários de Ledio Carmona e Pedrinho.

Do outro lado, o confronto entre Fluminense e Chapecoense também promete agitar a tela da Globo. A briga do time carioca para chegar até a Pré-Libertadores continua, precisando vencer o seu jogo de qualquer maneira. O jogo vai passar na Globo nos estados de RJ, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, PI, RN, PB, SE, BA, TO, GO, ES, MG e SC, com narração de Luís Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Roger Flores. No Premiere, tem narração de Júlio Oliveira e comentários de Grafite e Carlos Eduardo Lino.

Por fim, o duelo entre América-MG e São Paulo também vai passar na Globo hoje. Os dois times brigam para chegar até a fase preliminar da Copa Libertadores do ano que vem. Os canais dos estados de SP, DF, MG, CE, AL, MT, MS e PR contarão com a narração de Cléber Machado e os comentários de Casagrande e Fábio Júnior. No Premiere, tem a narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Roque Júnior.

Fluminense x Chapecoense – 21h30 – Globo (RJ, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, PI, RN, PB, SE, BA, TO, GO, ES, MG só Juiz de Fora e SC) e Premiere

América-MG x São Paulo – 21h30 – Globo (SP, DF, MG, CE, AL, MT, MS e PR) e Premiere

Grêmio x Atlético-MG – 21h30 – Globo (RS), SporTV (Menos RS) e Premiere

Programação da Globo – Quinta-feira, 09/12/2021

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:40 O Cravo e a Rosa

15:15: Sessão da Tarde – Fazenda de Cisnes

16:45 Vale a Pena Ver De Novo – O Clone

17:35 Malhação Sonhos

18:00 Nos Tempos do Imperador

18:40 Jornal Praça

19:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

19:55 Jornal Nacional

20:30 Um Lugar Ao Sol

21:30 Futebol

23:30 Segue O Jogo

23:45 Verdades Secretas

00:20 Jornal da Globo

01:10 Conversa com Bial

