Bob Faria saiu da Globo? Comentaria deixa emissora após 18 anos

Depois de 18 anos, o comentarista de futebol Bob Faria saiu da Globo após decisão da cúpula da emissora. A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do portal R7, e confirmada por outros veículos. Bob Faria era titular da cobertura de futebol em Minas Gerais.

O jornalista Bob Faria, comentarista de futebol da emissora em Minas Gerais, foi desligado da Rede Globo por decisão do canal. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal R7, o profissional não teve o seu contrato renovado e, dessa maneira, não vai participar da transmissão da última rodada do Brasileirão.

Bob Faria entrou na Globo em 2003, trabalhando como apresentador, jornalista, repórter e até comentarista no SporTV e a Rede Globo Minas, função que ocupava nos últimos anos. Antes de ser um global, ele trabalhou pela Band e Rede Manchete.

Henrique Fernandes, do SporTV, vai assumir o lugar de Bob.

Em entrevista ao R7, Bob confirmou a sua saída do canal de televisão e mostrou-se muito agradecido pela oportunidade em fazer história.

“É um ciclo que se encerra. Mas o importante é que tudo aconteceu com o maior respeito e carinho. Afinal, foram 18 anos de empresa, onde, com certeza, deixei marcada a minha história e também fiz grandes amigos. O importante agora é se dedicar a alguns projetos e possibilidades que estão se delineando”.

Linhares Junior também foi desligado da Rede Globo

Outra figurinha carimbada nas transmissões de futebol da Globo foi Linhas Junior. O narrador do SporTV e Premiere foi demitido após 13 anos na emissora após assinar a rescisão de contrato. Ao portal Notícias da TV, o jornalista disse que o motivo foi uma “desculpa protocolar”.

Além de Linhares, os jornalistas Marcos Uchôa, Tino Marcos e Fernando Saraiva também deixaram a emissora em 2021. Em seu Twitter, o profissional também informou a saída da casa. Além do futebol, o narrador também fazia outros esportes como vôlei e futsal.

Olá amigos! Apenas para informar, não faço mais parte de Grupo Globo! Fui demitido na terça-feira! Vida que segue! Abraços! Obrigado a todos pelo carinho de sempre! — linhares junior (@linharesjnr) November 18, 2021

