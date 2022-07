Qual jogo vai passar no SBT hoje? Programação de sábado (30/07)

A agenda de futebol apresenta a final do futebol feminino! Qual jogo vai passar no SBT hoje? A emissora transmite a partida entre Brasil e Colômbia neste sábado, 30 de julho, para todo o país de graça a partir das 21h (Horário de Brasília), logo após o SBT Brasil. Confira no texto a seguir todas as informações do jogo de hoje.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O SBT transmite o jogo do Brasil e Colômbia hoje, sábado em 30 de julho, pela final da Copa América Feminina de 2022 a partir das 21h (Horário de Brasília). A transmissão é realizada para todos os estados do país de graça.

As seleções percorreram um longo caminho até chegarem até a final da competição feminina. A Colômbia joga em casa, mas a Seleção Brasileira está invicta na competição e sem tomar gols. O duelo promete muita qualidade dentro de campo e muita torcida é necessária pelo título.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o jogo do Brasil hoje tem narração de Téo José, com comentários da jogadora Erika, Mauro Beting e Nadine Basttos, analisando a arbitragem.

Colômbia x Brasil – qual jogo vai passar no SBT hoje

Data: 30/07/2022

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfonso López, em Bucaramanga, na Colômbia

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir SBT online hoje?

Para o torcedor que não pode assistir o futebol do SBT no canal da televisão, a opção é acompanhar de maneira online e o melhor: sem pagar nada por isso.

Basta acessar o site oficial da emissora (www.sbt.com.br), clicar em AO VIVO no canto esquerdo da tela em vermelho, dar play e curtir a programação. O torcedor não paga nada. Lembrando que é possível assistir no celular, tablet e no computador.

Outra opção é assistir através do aplicativo SBT Vídeos, disponíveis para baixar na loja de aplicativos do Android e iOS.

Programação do SBT hoje

Além de saber qual jogo vai passar no SBT hoje, o torcedor também acompanha a programação completa do canal neste sábado, 30 de julho de 2022, com o futebol feminino.

Lembrando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Sábado Animado

12:00 Sábado Série

14:15 Programa Raul Gil

18:15 Notícias Impressionantes

19:45 SBT Brasil

21:00 Copa América Feminina

23:00 Mestres da Sabotagem

00:00 Notícias Impressionantes

02:00 Supernatural

05:45 Jornal da Semana SBT

