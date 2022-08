Qual jogo vai passar no SBT hoje, terça-feira? (16/08/2022)

Confira todas as informações da programação do SBT. Foto: Reprodução / Pixabay

Com a agenda de futebol lotada nesta terça-feira, 16 de agosto, o torcedor quer saber qual jogo vai passar no SBT hoje? A emissora transmite uma partida da Champions League ao vivo a partir das 16h (horário de Brasília), logo após o programa Fofocalizando. Confira todas as informações da transmissão a seguir.

Qual jogo vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar um jogo da Champions League hoje, terça-feira em 16 de agosto de 2022. A partida é válida pela primeira rodada dos playoffs, a fase preliminar da competição, a partir das 16h (horário de Brasília)

Valendo a vaga na fase de grupos da maior competição de clubes da Europa, Rangers e PSV se enfrentam nesta terça, no Ibrox Stadium, Glasgow, pela paritda de ida. Quem vencer garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para semana que vem.

Luiz Alano vai narrar o duelo nesta terça-feira, enquanto Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos comentam. O confronto será televisionado para todos os estados do Brasil, tanto no canal principal como em afiliadas da emissora sem que o torcedor pague nada.

Rangers x PSV

Data: Terça-feira, 16/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, Glasgow, na Escócia

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Como assistira Champions League online

Além da transmissão pela TV, o canal do SBT também retransmite o jogo da Champions pelo site oficial.

Sem pagar nada, basta o torcedor acessar o portal da emissora (www.sbt.com.br), clicar em “Ao vivo” na parte superior da esquerda, escrito em vermelho, e apertar o play que aparece na tela em seguida. A transmissão é totalmente de graça para todo o público do Brasil e fora dele.

Outra opção é acompanhar através do aplicativo SBT Vídeos, disponível para celular, Android ou iOS, tablet, computador ou smar TV.

Programação do SBT hoje – 16/08/2022

Além de saber qual jogo vai passar no SBT hoje, terça-feira em 16 de agosto de 2022, o torcedor também confere qual é a programação da emissora nos principais horários. Com o jogo da Champions, a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Fofocalizando

16:00 Champions League

18:00 Cuidado Com O Anjo

18:45 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Cúmplices de um Resgate

22:15 Programa do Ratinho

23:15 Cine Espetacular

01:00 The Noite com Danilo Gentili

02:00 Operação Mesquita

02:15 Que Não Viu Vai Ver

Você também vai gostar de ler: Quando começa a Champions 22/23: veja calendário completo