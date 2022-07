Quando começa a Champions 22/23: veja calendário completo

Competição reúne os principais times do futebol a partir de setembro de 2022, com a primeira rodada da fase de grupos

Depois de uma temporada excepcional que resultou no décimo quarto título do Real Madrid, o torcedor quer saber quando começa a Champions 22/23. Trinta e duas equipes disputam a fase de grupos da maior competição de clubes do futebol europeu, com muita qualidade dentro de campo e rivalidade por uma vaga na final.

Com o calendário já disponibilizado, confira as principais datas da Champions League na temporada e como funciona a fase preliminar do torneio.

Quando começa a Champions 22/23?

O dia 6 de setembro de 2022 é quando começa a Champions 22/23 de maneira oficial, com a primeira rodada da fase de grupos na temporada. As trinta e duas equipes são divididas em oito grupos de quatro cada onde jogam por seis rodadas em pontos corridos.

No entanto, a fase preliminar começa muito antes da própria fase de grupos. A semifinal da fase preliminar acontece em 21 de junho, seguindo até a final em 24 de junho. Daí, o vencedor disputa a primeira rodada pré-eliminatória com trinta equipes.

Depois, a segunda e a terceira rodada são realizadas até os playoffs, a última fase da preliminar na Champions. Daí, os seis vencedores garantem vaga para o sorteio da fase de grupos.

Para ficar por dentro de quando começa a Champions 22/23, confira as principais datas da fase preliminar até o momento.

Primeira pré-eliminatória: 5/6 e 12/13 de julho de 2022

Segunda pré-eliminatória: 19/20 e 26/27 de julho de 2022

Terceira pré-eliminatória: 2/3 e 9 de agosto de 2022

Play-offs: 16/17 e 23/24 de agosto de 2022

Calendário completo da Champions League 22/23

Encerrada a fase preliminar, é chegada a hora de saber quando começa a Champions 22/23. O sorteio da fase de grupos reúne trinta e duas equipes, divididas em quatro potes.

O sorteio está marcado para o dia 25 de agosto de 2022, quinta-feira, em Istanbul, na Turquia, com as 26 equipes classificadas automaticamente para a fase de grupos através de seus campeonatos nacionais e o 6 vencedores dos play-offs.

O Pote 1 traz os atuais campeões da Champions e Liga Europa, além dos seis campeões das principais ligas da Europa. Do Pote 2 ao 4 estão os classificados pelo ranking da entidade, de acordo com o coeficiente do clube. É importante ressaltar que equipes do mesmo país não podem se enfrentar.

A fase de grupos tem início em 6 de setembro de 2022, seguindo até o dia 2 de novembro. Daí, o sorteio das oitavas será realizado no dia 7 de novembro.

Confira o calendário completo de quando começa a Champions 22/23 na fase de grupos e o mata-mata.

FASE DE GRUPOS:

Rodada 1 da fase de grupos: 6/7 de setembro de 2022

Rodada 2 da fase de grupos: 13/14 de setembro de 2022

Rodada 3 da fase de grupos: 4/5 de outubro de 2022

Rodada 4 da fase de grupos: 11/12 de Outubro de 2022

Rodada 5 da fase de grupos: 25/26 de outubro de 2022

Rodada 6 da fase de grupos: 1/2 de novembro de 2022

MATA-MATA:

Sorteio dos oitavas de final: 7 de novembro de 2022

Oitavas de final: 14/15/21/22 fevereiro e 7/8/14/15 de março de 2023

Quartas de final:11/12 e 18/19 de abril 2023

Semifinal: 9/10 e 16/17 de maio de 2023

Final: 10 de junho de 2023

Onde será a final da Champions 2023?

A final da Champions League será realizada em 10 de junho de 2023, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, na Turquia.

O palco é conhecido por ser a casa da Seleção Turca de Futebol, além de ser muito famoso por ter recebido a final entre Liverpool e Milan em 2005, com vitória do time inglês na Champions.

O Estádio Ataturk é o maior do país, com capacidade para receber 76 mil torcedores, contando com a presença de uma pista de atletismo no espaço do estádio. Construído em 1997, foi inaugurado apenas em 2002 com a partida entre Galatasaray e o Olympiakos pelo Campeonato Turco.