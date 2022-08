Onde assistir Rangers x PSV ao vivo hoje e horário da Champions (16/8)

Vai começar os playoffs da Champions! O torcedor quer saber onde assistir Rangers x PSV hoje, 16 de agosto, pela partida de ida a partir das 16h (Horário de Brasília), no Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia. Com transmissão pela TV aberta, confira todas as informações do jogo de hoje.

Onde assistir Rangers x PSV hoje ao vivo

O jogo do Rangers e PSV hoje será transmitido no SBT, TNT e HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, o canal do SBT é quem exibe as emoções dos playoffs nesta terça-feira, disponível de graça tanto no canal principal como afiliadas. Luiz Alano narra o confronto, enquanto Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos comentam. A TNT também passa a partida da Champions. No entanto, só pode ser encontrada em operadoras de TV por assinatura.

Onde assistir Rangers x PSV hoje pode ser através do site do SBT (www.sbt.com.br), de graça para todo o público do Brasil. Basta acessar e clicar no player ao vivo no celular, tablet ou computador. Outra maneira é através do streaming HBO Max. Pelo site (www.hbomax.com) a assinatura é no valor de R$19,90 por mês ou R$27,90. Para assistir, basta acessar a plataforma pelo celular, smart TV, computador ou no tablet.

Data: Terça-feira, 16/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Ibrox Stadium, em Glasgow, na Escócia

Arbitragem: Michael Oliver

Onde assistir: SBT, Site do SBT, TNT e HBO Max

Prováveis escalações de Rangers x PSV

Hagi, lesionado, continua sem poder jogar no time do Rangers nesta terça-feira.

Provável escalação do Rangers: Jon McLaughlin; Tavernier, Davies, Goldson, Barisic; Tilman, Jack, Lundstram; Wright, Colak e Matondo.

Os visitantes holandeses, por outro lado, não podem contar com Vertessen, Carlos Vinícius, Júnior, Boscagli e Madueke.

Provável escalação do PSV: de Lange; Dejil, Idzes, José Fontán, Kuipers; Linthorst, Llansana, Rommens, Edvandsen; Lidberg e Stokkers.

Quando vai começar a fase de grupos da Champions?

A fase de grupos da Champions vai começar em 6 de setembro de 2022, de acordo com o calendário da UEFA, divulgado no começo da temporada. No entanto, a competição só vai realmente começar assim que os playoffs acabarem.

Os grupos serão formados através do sorteio da UEFA em 25 de agosto, na sede da UEFA em Istanbul, na Turquia. Serão os 26 times classificados através das ligas nacionais da Europa e os seis classificados dos playoffs. Dessa forma, as 32 equipes são divididas em oito grupos de quatro onde jogam por seis rodadas em pontos corridos.

Somente os dois primeiros de cada grupo, ao fim das seis rodadas, avançam para o mata-mata. Daí, o sorteio das oitavas será realizado no dia 7 de novembro.

