Reprise termina nesta semana; a partir de segunda, Vitória entra no ar

A reprise de Prova de Amor está chegando ao fim na Record. A partir de 21 de fevereiro, a emissora de Edir Macedo passa a exibir Vitória, produzida em 2014. Na época, a trama escrita por Cristianne Fridman, mesma autora de Topíssima, causou alarde por ter um núcleo neonazista na história. Abaixo, veja qual novela vai substituir Prova de Amor em 2022?

Vitória, de 2014, é a novela que vai substituir Prova de Amor em 2022. A trama gira em torno de Artur (Bruno Ferrari), um jovem rico proprietário do Haras Arminho. A informação é do portal TV Pop.

Quando tinha doze anos de idade, Artur, que foi batizado como Mossoró, caiu de um cavalo dado pelo seu pai Gregório (Antônio Grassi) e ficou paraplégico.

Desde então, o patriarca não consegue superar a tragédia e acaba rejeitando o próprio filho. O sentimento de desprezo fez com que o protagonista nutrisse um sentimento de vingança pelo pai.

Devido a situação entre Artur e Gregório, Clarice (Beth Goulart), mãe do rapaz, resolve fugir com o filho para Curaçao. Quando percebe que o jovem nutre sentimentos de vingança pelo pai, a personagem revela que, na verdade, Gregório não é o pai biológico de Mossoró. A revelação não ameniza o ódio do rapaz e ele interna a sua mãe em uma clínica psiquiátrica para dar sequência a sua vingança.

Ao longo da novela, ele se envolverá em um triângulo amoroso com Diana (Thais Melchior), que também acaba se apaixonando por Raphael (Rodrigo Phavanello).

Além da trama dos protagonistas, há também a história de Priscila (Juliana Silveira), uma jovem líder de um grupo neonazista que assassina homossexuais e negros. Paulão (Marcos Pitombo) e Enzo (Raphael Montagner) são os personagens que executam os crimes a mando da líder. Já Bárbara (Liége Muller) é uma policial infiltrada que investiga a gangue.

Novela Vitória assistir online

A reprise da novela Vitória começa a ser exibida em 21 de fevereiro, às 15h15, horário de Brasília. A hora de início pode variar de acordo com a programação diária da emissora.

Para assistir o folhetim, basta sintonizar na Record de segunda a sexta, no horário indicado. Também é possível assistir a novela Vitória online.

Para isso, é necessário ter um cadastro gratuito no PlayPlus, plataforma de streaming da Record. O sinal da emissora é disponibilizado na aba ‘ao vivo’.

Depois da exibição na TV, os episódios ficam salvos para quem optar por tem um plano pago na plataforma.

Vitória foi escrita por Cristianne Fridman e exibida pela primeira vez entre junho de 2014 e março de 2015. Em sua primeira exibição, fechou com média de 5,9 pontos de audiência.

