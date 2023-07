Últimos capítulos da novela das 7 e o público quer saber: qual o final de Ben em Vai na Fé? Adiantamos que o mocinho terá um desfecho feliz ao lado da amada Soleu , mas antes, ele vai passar por mais um sufoco nas mãos de Theo. Veja como termina.

O que acontece no final de Ben em Vai na Fé?

Nos últimos capítulos de Vai na Fé, Ben sofrerá uma tentativa de assassinato cometida por Theo, que quer impedir que o advogado se case com Sol. O bandido vai espalhar latas e garrafas com gasolina para causar um incêndio proposital no galpão de sua própria empresa empresa e explodir o local enquanto Benjamin estiver lá dentro, conforme adiantado pela jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

Apesar do susto, o noivo de Sol conseguirá escapar vivo da emboscada e vai se recuperar a tempo de se casar, o que levará o crápula a pensar em mais um plano para estragar a cerimônia. Enquanto isso, Theo mata Orfeu (Jonathan Haagensen) e passa a ser procurado pela polícia.

Theo ficará sumido por um tempo da novela, o que levará todos a acreditarem que o vilão finalmente os deixou em paz. Entretanto, o criminosos se infiltrará na festa de casamento de Sol e Ben, vestido de garçom, e tentará sequestrar a noiva na hora do casamento.

No entanto, o plano do vilão é descoberto e ele é encontrado pela polícia antes que possa qualquer fazer mal para a protagonista. Com Theo fora do caminho, Ben e Sol vão se casar e ter um final feliz na novela Vai na Fé, conforme esperado pelo público.

Qual o final de Theo em Vai na Fé?

Theo finalmente pagará pelos crimes cometidos e será preso em Vai na Fé. Nos capítulos finais da trama, Jenifer (Bella Campos) descobrirá que o vilão foi o responsável pelo acidente que causou a morte de Carlão (Che Moraes) ainda no começo da novela, adicionando mais um ato ilícito para a conta do bandido.

O crápula começará a ser procurado pela polícia após tentar matar Ben e por assassinar Orfeu, o que fará com que ele suma do Rio de Janeiro.

O vilão só reaparecerá no último capítulo de Vai na Fé durante o casamento de Sol e Ben. Ao ser encontrado pela polícia, o criminoso vai terminar a novela atrás das grades.

Já o final de Clara (Regiane Alves) e Helena (Priscila Sztejnman) ainda não foi revelado, mas tudo indica que as namoradas devem ficar juntas conforme desejado pelo público.

Qual a próxima novela das sete?

A próxima novela das sete é Fuzuê, que entra na Globo a partir de 14 de agosto, sexta-feira. É a primeira novela de autoria de Gustavo Reiz.

Fuzuê é o nome da loja de quinquilharias comandado pelo excêntrico ex-feirante Nero (Edson Celulari). Localizada no centro do Rio de Janeiro, o estabelecimento é o último lugar onde a ex-cantora Maria Navalha (Olívia Araújo) foi vista antes de desaparecer.

Luna (Giovana Cordeiro) está na missão de tentar encontrar a mãe e conta com a ajuda de Nero, que se torna seu parceiro nessa busca. Ao longo da trama, ela se envolve com Miguel (Nicolas Prattes), filho do empreendedor, que retorna de Portugal para o Rio de Janeiro. Os três vivem um triângulo amoroso, já que a jovem também mantém um romance de idas e vindas com o cantor Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).

Nero não sabe, mas a Fuzuê guarda um tesouro escondido embaixo do prédio. Quando a antagonista Preciosa (Marina Ruy Barbosa) descobrir, fará de tudo para colocar as mãos na grana.

