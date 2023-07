Final de Hugo em Vai na Fé será com Jenifer ou não?

Desde que retornou para Piedade, a vida do personagem de MC Cabelinho não tem sido fácil. O rapaz levou um tiro por engano devido a um plano maluco de Kate e Rafa e ainda perdeu Kate (Bella Campos), que se envolveu com outro rapaz durante sua ausência. Mas será que ainda dá tempo de recuperar o coração da amada? Saiba como será o final de Hugo em Vai na Fé, que termina no dia 11 de agosto.

Como será o final de Hugo e Jenifer na novela Vai na Fé

A boa notícia para os fãs do casal Hugo e Jenifer é que eles terão um final feliz juntos em Vai na Fé. No entanto, quem torce pelo romance terá que esperar muito para conferir esse desfecho, pois eles devem ficar só vão se acertar de vez nos dois últimos capítulos da novela, entre os dias 10 e 11 de agosto, segundo apurou Carla Bittencourt, do Notícias da TV, em matéria do dia 24 de julho.

O interesse de Melissa (Ramille) em Eduardo e Hugo fará com que Jenifer fique enciumada e acabará sendo o empurrãozinho necessário para que a filha de Sol volte a namorar o grafiteiro.

Tudo irá começar no penúltimo capítulo, durante um show de Sol. Melissa vai conversar com Jenifer sobre os dois pretendentes da estudante de direito e vai paquerar a dupla na frente da personagem de Bella Campos. Nada contente com a cena, Jenifer tentará se livrar da jovem e Hugo perceberá os movimentos da ex-namorada para tirar a nova paquera do alcance do grafiteiro.

Por fim, Melissa acabará deixando o show de Sol e quem também vai embora será Eduardo, que receberá investidas da personagem de Ramille, o que significa que os dois podem acabar a trama de Vai na Fé lado a lado.

Sem Eduardo ou Melissa no caminho, Hugo e Jenifer finalmente se entenderão. Novamente namorados, o casal irá junto ao casamento de Sol e Ben (Samuel de Assis) no último capítulo de Vai na Fé.

Há quanto tempo Bella e Cabelinho estão juntos?

Um dos casais queridinhos da novela Vai na Fé, Hugo e Jenifer também namoram na vida real, ou melhor o cantor MC Cabelinho e a atriz Bella Campos. A dupla de artista assumiu relacionamento em outubro de 2022, ou seja, há menos de um ano, mas o namoro é sério e eles já até falaram em casamento em algumas entrevistas, como a que cederam para o Fantástico em maio.

E o casal está junto graças a novela Vai na Fé, pois se conheceram durante o processo de preparação de elenco do folhetim das 7. A dupla já revelou na mídia e internet que acabaram se encarando durante uma das dinâmicas de grupo antes das gravações e o interesse surgiu logo. Depois, eles trocaram contato, se aproximaram e saíram algumas vezes, até que o namoro engrenou.

Poucos meses após o início do namoro da dupla, em dezembro de 2022, o cantor lançou o álbum Little Love, que leva uma faixa em homenagem a amada, a canção "Minha Cura".

