Redenção: o final de Lumiar em Vai na Fé

Os últimos dias da novela das 7 se aproximam e o final de Lumiar em Vai na Fé já ganha forma. Após abrir os olhos sobre o verdadeiro caráter de Theo, ela também passará por um processo de luto com a perda da mãe. Nos últimos capítulos do folhetim de Rosane Svartman, a loira fará as pazes com Ben e ainda tentará colocar Theo na cadeia.

Como vai ser o final de Lumiar na novela Vai na Fé?

Após a morte de Dora, Lumiar passará por um processo de redenção na novela Vai na Fé. O primeiro passo para restaurar a boa relação que costumava ter com Ben (Samuel de Assis) será um pedido de perdão ao ex-marido, segundo adiantou o colunista Fabio Augusto, do Observatório da TV, agora em julho.

Depois que Lumiar se desculpar por todas as atitudes que teve enquanto defendia Theo, o ex-casal vai se reaproximar porque trabalharão em um caso especial nos capítulos da reta final. Ainda segundo as informações do colunista, Ben pegará o caso de uma mulher chamada Vera Caldas, interpretada por Samara Felippo, que volta à Globo após quase 10 anos depois de sua última aparição no canal.

O caso de Vera será complexo, ela será acusada de matar o marido, mas o que realmente aparenta é que ela está mentindo para proteger o filho, o jovem Domênico (Andre Silberg). Ben chamará Lumiar para ajudá-lo e assim eles retomarão a parceria do escritório.

Depois deste caso, com a dupla de volta a ativa, o público verá Lumiar e Ben com planos para tentar derrubar Theo (Emilio Dantas) e de uma vez por todas e colocá-lo na cadeia. Eles trabalharão em um novo caso contra o vilão e terão a ajuda de Grazi (Lorena Lima), vítima do mau-caráter que foi ameaçada por Hugo (MC Cabelinho) e finalmente retornará.

No entanto, segundo outro colunista do Observatório da TV, André Romano, mesmo com os esforços da dupla, o final de Theo não será na cadeia, mas morto por Orfeu (Jonathan Haagensen).

Já sobre um final feliz para Lumiar, ao que tudo indica, a personagem de Carolina Dieckmann vai terminar ao lado de Lui Lorenzo (José Loreto). A dupla está cada vez mais próxima nos capítulos da reta final de Vai na Fé e até beijo já rolou.

Quantos capítulos Vai na Fé vai ter no total?

A novela Vai na Fé vai bater a marca de 179 capítulos e exibirá seu último episódio inédito no dia 11 de agosto. O folhetim de Rosane Svartman se despede de vez da faixa no dia seguinte, sábado, 12 de agosto, quando transmite a reprise do último capítulo.

Mesmo com o sucesso, a produção das 7 não foi estendida para ficar mais tempo nas telinhas, 179 capítulos já era a previsão de tamanho do folhetim desde a estreia em janeiro. Vai na Fé foi um acerto para a emissora, pois pegou a faixa em baixa com o fracasso de Cara e Coragem, que terminou com média na casa dos 20 pontos, e levantou os números do canal. Em março, o folhetim já tinha aumentado a média da faixa em mais de 2 pontos e agora entre os meses de junho e julho, reta final da trama, alguns capítulos alcançam picos de 27 e 28 pontos durante a exibição. Além disso, a produção também tem bons resultados no streaming e sempre aparece no top de mais assistidos da Globoplay.

Quem terá a missão de manter a boa média de Vai na Fé na faixa é a substituta Fuzuê, marcada para começar no dia 14 de agosto. A novela é Gustavo Reiz, autor de algumas produções famosas da Record, como Escrava Mãe (2016) e Belaventura (2017 - 2018), e seguirá a trajetória de duas irmãs: Luna, uma moça humilde que procura pela mãe desaparecida, e Preciosa, uma empresária que está atrás de um tesouro.

