Qual o segredo de José Augusto em Renascer?

José Augusto é o filho mais velho de José Venâncio e Maria Santa, e se formou em medicina. O rapaz, no entanto, já demonstrou que não tem muita afinidade com a profissão quando não conseguiu ajudar Jupará, que acabou morrendo. Além disso, o médico esconde um segredo da família.

O que acontece com José Augusto em Renascer?

O médico José Augusto, que no remake é interpretado por Renan Monteiro, é o último filho de José Inocêncio a aparecer em cena. Mesmo após o pai convocar a família para fazer um anúncio - seu casamento com Mariana -, o primogênito não aparece.

A ausência tem um motivo: o rapaz esconde de José Inocêncio que seu diploma de médico está sendo cassado e que ficará sem poder exercer a profissão. A história mostra que Zé Augusto se formou apenas para agradar o pai, e não por vocação. Por isso, ele foge da família e é visto como o filho mais ingrato.

Na versão de 1993, o médico foi vivido por Marcco Rica, que também perdia a licença para trabalhar após uma criança que era sua paciente morrer.

O primogênito acaba indo viver na fazenda com o pai e irmãos - depois do casamento de José Inocêncio e Mariana -, mas ainda terá que enfrentar Zinha. A moça ainda o culpa pela morte do pai, Jupará.

No decorrer da trama o público vai ver que o personagem, embora tenha seus defeitos, é mais sensível que os irmãos. Ele se apaixona por Buba, namorada de José Venâncio.