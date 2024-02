Na 1ª versão, Buba fica com quem em Renascer?

Buba é uma mulher trans na novela Renascer, que está na segunda fase de seu remake na TV Globo e é vivida pela atriz Gabriela Medeiros. Assim como na primeira versão, vivida pela atriz Maria Luisa Mendonça, a jovem enfrenta preconceito, mas acaba encontrando um amor. A surpresa é que ela fica dividida entre dois filhos de José Inocêncio.

Final de Buba em Renascer de 1993

A psicóloga Buba acaba se envolvendo em um triângulo amoroso ao se apaixonar por José Venâncio, que é casado com Eliana. Mas a paixão do rapaz fica estremecida depois que a jovem releva ser uma mulher trans.

Preconceituoso, o filho de José Inocêncio vira as costas para a Buba, mas acaba se arrependendo e vai atrás da moça. Nessa altura, ele dirá que se separou de Eliana, o que dará início ao romance dos dois.

Com o passar do tempo, Venâncio vai decidir assumir sua nova relação e levará a amada para conhecer o pai, lá em Ilhéus. José Inocêncio se encanta pela nora e pede a ela para que lhe dê um neto.

Encantada com a situação e ao mesmo com medo pois não pode gerar uma criança, Buba então inventa que está grávida. Isso porque, ela conheceu Teca, uma jovem moradora de rua que está grávida e com medo por não ter como cuidar do bebê, e é aí que começa o plano da falsa gestação.

Buba se oferece para adotar a criança e Teca aceita, mas a história não vai durar muito tempo. Venâncio é assassinado, mas tudo começa a dar certo quando quando a moça se envolve com José Augusto, irmão de Venâncio. Eles se casam nos últimos capítulos de Renascer e com a família do noivo como testemunha.

Escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, a novela Renascer deve chegar ao fim em setembro de 2024, então até lá tem muita trama para desenrolar.

Veja: como está Maria Luisa Mendonça hoje