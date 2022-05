Quando acaba a novela O Clone em 2022? Reprise está nos últimos dias

Capítulos finais do folhetim de Glória Perez divide espaço com A Favorita

O Clone (2001) está em seus capítulos finais no Vale a Pena Ver De Novo e vai dividir espaço alguns dias com A Favorita (2008), substituta da trama de Glória Perez no horário vespertino da Globo. Veja quando acaba a novela O Clone em 2022 na Globo.

Quando acaba a novela O Clone em 2022?

A novela O Clone acaba em 20 de maio de 2022. Durante esta semana, a trama vai ser exibida depois dos episódios inicias de A Favorita e começará às 17h35, horário de Brasília. O público acompanhará os desfechos das histórias de Jade (Giovanna Antonelli), Lucas (Murilo Benício), Said (Dalton Vigh) e demais.

A partir da próxima semana, A Favorita passa a ocupar todo o horário do Vale a Pena Ver De Novo, entre 17h05 e 18h25, seguida de Além da Ilusão.

Essa é a quarta exibição de O Clone na TV. A primeira exibição foi entre outubro de 2001 e junho de 2002. Dez anos depois, a trama de Glória Perez foi escolhida para ser reprisada no Vale a Pena Ver De Novo, em 2011.

Em 2020, a história de Jade foi exibida no Viva, canal fechado do grupo Globo que reprisa novelas antigas da emissora. O Clone retornou para a Globo no ano passado como estratégia para alavancar os índices de audiência do horário.

Qual o final de O Clone?

Jade e Lucas ficam juntos no final de O Clone. Nos últimos capítulos, a mulçumana vai voltar para as ruínas onde se encontrava com o brasileiro quando ambos eram jovens. O rapaz vai para o mesmo lugar, os dois se beijam e selam o final feliz.

Enquanto isso, Said (Dalton Vigh) continua casado com Ranya (Nívea Stelmann). No final de O Clone, os dois ficam juntos, mas o empresário também se casa com Zuleika (Fabiana Alvarez). As duas disputam entre si a atenção do marido.

Quem também tem um final feliz é Mel (Débora Falabella), que consegue por um fim na sua dependência química, assim como Nando (Thiago Fragoso). Os dois amigos abrem um clínica de reabilitação para ajudar outras pessoas na mesma situação. A filha de Lucas volta para os braços de Xande (Marcello Novaes).

O final de Albieri (Juca de Oliveira) e Léo (Murilo Benício), é enigmático. Após ter sido exposto para a comunidade científica, o pesquisador desaparece no deserto ao lado do clone.

Quando começa A Favorita?

A Favorita começa nesta segunda-feira, 16 de maio. A trama acompanha a história da ex-dupla sertaneja Faísca e Espoleta, formada pelas personagens Flora (Patrícia Pillar) e Donatela (Cláudia Raia). A amizade desanda quando o marido de Donatela, Marcelo (Flávio Tolezani), se torna amante da loira, com quem em uma filha, Lara (Mariana Ximenes).

Marcelo é assassinado e esses é um dos grandes mistérios do começo da trama. Flora passou 18 anos na prisão após ter sido condenada pela morte do amante, mas tenta convencer a família dele de que a verdadeira culpada é Donetela. Ela conta com a ajuda de Silveirinha (Ary Fountoura), o ex empresário da dupla, para tentar destruir a vida da rival.

A novela está disponível na íntegra para os assinantes do Globoplay desde 2020. Basta procurar pelo título na aba de busca da plataforma de streaming.

