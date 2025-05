Quando acaba Garota do Momento? Substituta já tem data

Garota do Momento, novela das 6 de sucesso na Globo, encaminha-se para a reta final após 7 meses de exibição. A trama está prevista para terminar no final de junho, quando dará lugar a Êta Mundo Melhor de Walcyr Carrasco.

Que dia termina Garota do Momento?

A Globo anunciou que Garota do Momento vai acabar no dia 27 de junho, sete meses após seu início. A trama, que estreou em 4 de novembro de 2024, se tornou um sucesso da faixa e chegou a registrar audiência maior que da novela das 9.

O sucesso no horário pode continuar:

A próxima novela das 6 é Êta Mundo Melhor, continuação de ” Êta Mundo Bom”, que foi exibida em 2016. O novo folhetim é escrito por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. A estreia acontece em 30 de junho.

De acordo com Walcyr Carrasco, “Êta Mundo Melhor! vem com uma história totalmente nova, apesar de manter boa parte dos personagens e o mesmo tom caipira do Candinho. Que tem a ver com a minha infância no Interior, o humor caipira”, explica o autor.

“No entanto, tem novidades, com a entrada do núcleo infantil, no orfanato, além de outros personagens. O Candinho é um personagem ícone, de histórias que se perpetuam, a sua força nos trouxe até aqui. Nunca me distanciei dele, mas é sempre uma alegria muito grande escrever de novo. E conviver com ele vai ser muito gostoso”, revelou.