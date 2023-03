10 melhores novelas de Walcyr Carrasco, segundo a audiência

Muitas das novelas de Walcyr Carrasco fizeram sucesso na Globo e ganham reprises até hoje na emissora. O autor, que conseguiu ser bem-sucedido em todas as faixas, desde as 18h até às 23h, retorna para as telinhas em abril para colocar no ar Terra e Paixão, sua nova trama para o horário nobre. Enquanto o folhetim não chega nas telinhas, o DCI preparou uma lista com alguns dos melhores títulos do autor seguindo critérios de audiência, de todos os horários.

Xica da Silva (1996) | Novelas de Walcyr Carrasco

Antes de entrar para a Globo, Carrasco escreveu Xica da Silva para a TV Manchete, sob o pseudônimo Adamo Angel. A trama conseguiu fazer com que a emissora voltasse ao segundo lugar em audiência, com média de 18 pontos, perdendo apenas para sua maior concorrente.

Xica da Silva foi uma das novelas de Walcyr Carrasco que mais repercutiram entre o público e foi considerada um sucesso para a época e o canal na qual foi exibida, além de ter sido exportada para vários países. A trama girava em torno da história de Xica, interpretada por Taís Araújo, uma escrava que se torna a Rainha do Diamante após o representante da corte portuguesa João Fernandes (Victor Wagner) se apaixonar por ela.

O Cravo e a Rosa (2000)

O Cravo e a Rosa foi uma das primeiras novelas de Walcyr Carrasco que fizeram um enorme sucesso na Globo. A trama obteve 30.64 pontos de média e já ganhou várias reprises ao longo dos anos, incluindo mais uma em 2021.

O público acompanha o romance entre o caipira Petruchio (Eduardo Moscovis) e a feminista Catarina (Adriana Esteves), que se casam contra a vontade da moça. Ao longo da trama, os dois se apaixonam de verdade mas a diferença entre eles causam inúmeros conflitos.

Chocolate com Pimenta (2003) | Novelas de Walcyr Carrasco

Com sua terceira reprise no ar, Chocolate com Pimenta fechou com 35.40 pontos em sua exibição original e é uma das novelas de Walcyr Carrasco mais famosas até hoje.

A trama é centrada em Ana Francisca (Mariana Ximenes), uma mocinha caipira que se apaixona e engravida de Danilo (Murilo Benício), mas é abandonada pelo rapaz. O ricaço Ludovico (Ary Fontoura) propõe se casar com a protagonista para dar um nome ao seu filho e para que ela não seja mãe solteira, algo malvisto nos anos 1920.

Após a morte do milionário, Aninha herda a fábrica de chocolates e fica rica. Ela então decide voltar para Ventura para se vingar de todos que lhe fizeram mal, mas reencontra seu grande amor.

Alma Gêmea (2006) | Novelas de Walcyr Carrasco

Alma Gêmea obteve a maior audiência dos anos 2000 na faixa das 18h com 38.68 pontos, se tornando mais um grande sucesso de Carrasco.

A trama, que também já foi muito reprisada, tem como tema central a reencarnação. Luna (Liliana Castro) morre em um assalto forjado pela vilã Cristina (Flávia Alessandra), deixando seu grande amor Rafael (Eduardo Moscovis) desolado. Sua alma reencarna em Serena (Priscila Fantin), uma indígena que nasce no mesmo dia longe dali. Nascidos para viverem juntos, o destino faz com que Serena e Rafael se conheçam e vivam uma história de amor.

Sete Pecados (2007) | Novelas de Walcyr Carrasco

Depois do sucesso no horário das seis, Walcyr também escreveu trama para às 19h. Sete Pecados, exibida em 2007, fechou com 29.63 pontos de média.

Beatriz (Priscila Fantin) descobre através da cartomante Custódia (Claudia Jimenez) que está convivendo com os sete pecados capitais e que só será feliz quando deixá-los de lado em nome de um grande amor. Sua vida muda quando ela conhece o taxista Dante (Reynaldo Gianecchini).

Caras e Bocas (2009) | Novelas de Walcyr Carrasco

Caras e Bocas foi exibida originalmente em 2009 e conquistou 30.97 pontos de audiência. Especula-se que a trama seja a próxima a ganhar uma edição especial na Globo.

O folhetim gira em torno da história de Dafne (Flávia Alessandra) e Gabriel (Malvino Salvador), que se apaixonam na juventude mas são impedidos de viver o romance ao serem separados por Jacques (Ary Fontoura), avô da moça. Quando o ricaço descobre que sua neta está grávida, ele se arrepende e tenta reaproximar o casal. Enquanto isso, a ambiciosa Judith (Nathalia Schneider/Deborah Evelyn) também tenta afastar Gabriel da família.

Amor à Vida (2013) | Novelas de Walcyr Carrasco

Já no horário das 21h, Walcyr escreveu Amor à Vida e conquistou 35.51 pontos com a história do vilão Félix (Mateus Solano). A novela ainda não foi reprisada pela Globo.

Amor à Vida começa com a médica Paloma (Paolla Oliveira) dando à luz, mas é separada de sua filha quando Félix, seu próprio irmão, joga a recém-nascida no lixo. A criança é encontrada por Bruno (Malvino Salvador), que cria a menina como se fosse sua filha.

Anos depois, ainda com esperança de encontrar a filha, Paloma e Bruno se conhecem e se apaixonam. Na reta final da trama, ela descobre que Paulinha (Klara Castanho) é sua filha.

O Outro Lado do Paraíso (2017)

Mais um estrondoso sucesso no horário nobre, O Outro Lado do Paraíso obteve 38,23 pontos de média. Também não foi reprisada até hoje.

Clara (Bianca Bin) e Gael (Sergio Guizé) vivem uma história de amor até que a mãe do rapaz, Sophia (Marieta Severo), interna a nora em um manicômio para colocar as mãos nas terras da jovem, ricas em esmeralda. Ela consegue escapar da clínica apenas dez anos depois e retorna milionária em busca de vingança.

A Dona do Pedaço (2019) | Novelas de Walcyr Carrasco

A história de Maria Paz (Juliana Paes) rendeu 35.97 pontos de audiência para o horário nobre, se tornando mais uma entre as novelas de Walcyr Carrasco que agradaram o público.

A humilde protagonista vem de uma família de justiceiros, mas acaba se apaixonando justamente por um membro do clã rival nos negócios, o advogado Amadeu. A violência e a sede por vingança de ambas as famílias interferem nesse grande amor.

Verdades Secretas (2015) | Novelas de Walcyr Carrasco

Walcyr também escreveu tramas para o horário das 23h, como Verdades Secretas. A trama obteve 19.88 pontos de média de audiência e foi bastante aclamada pela crítica, além de ter ganhado ao Emmy Internacional em 2016.

Verdades Secretas mostra os bastidores de uma agência de modelos que também faz com que suas agenciadas se prostituam. Angel (Camila Queiroz) entra no esquema, mas acaba se tornando alvo de obsessão de Alex (Rodrigo Lombardi). Outro ponto alto é Larissa (Grazi Massafera), que abandona a carreira após cair nas drogas.

