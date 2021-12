Quando começa a 9 temporada de Quando Chama o Coração?

Nos episódios da 9 temporada de Quando Chama o Coração, o triângulo amoroso entre Lucas Bouchard (Chris McNally), Elizabeth (Erin Krakow) e Nathan Grant (Kevin McGarry) não vai mais existir e o elenco contará com uma mudança.

Quando estreia a 9 temporada de Quando Chama o Coração?

Os novos episódios de Quando Chama o Coração vão estrear em 2022 nos Estados Unidos e Canadá, porém, ainda não foi anunciado o dia e mês exato em que o lançamento da nova temporada irá acontecer. Enquanto isso, a produção já está em andamento.

Ainda não se sabe quando a 9 temporada de Quando Chama o Coração chegará ao Brasil. Atualmente, a produção é exibida dublada em português pela Record TV. O canal exibiu capítulos até então inéditos no Brasil, mas a emissora não informou se comprará os direitos de exibição dos próximos episódios da série depois do lançamento em 2022.

A Netflix conta com as temporadas 5 e 6 de Quando Chama o Coração, a plataforma streaming ainda tem que adicionar as temporadas mais recentes da produção, 7 e 8, antes de pensar em comprar a 9 temporada de Quando Chama o Coração. Para quem escolhe assistir na Netflix, as opções de áudio são: legendado em português, inglês, espanhol, alemão e italiano, áudio original em inglês, ou dublado em português, italiano, espanhol e alemão.

O canal Hallmark liberou as primeiras cenas da 9 temporada de Quando Chama o Coração, assista:

Substituição no elenco da nova temporada

No novo ano da série, o público vai acompanhar uma mudança no elenco, de acordo com uma informação exclusiva do Entertainment Tonight. Os gêmeos Lincoln e Gunnar Taylor, que se revezavam para interpretar Jack Jr, filho de Jack e Elizabeth, vão deixar a produção.

No lugar ficará o ator Hyland Goodrich, de 3 anos de idade. Antes o personagem era interpretado por dois meninos, agora o papel será apenas de Hyland.

Quando acaba Quando Chama o Coração na Record?

O último episódio da oitava temporada de Quando Chama o Coração será exibido às 21h45 do dia 30 de dezembro de 2021, quinta-feira. Elizabeth escolherá de uma vez por todas entre Lucas e Nathan e colocará fim ao triângulo amoroso que viveu nas últimas temporadas.

