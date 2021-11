Depois da morte de Jack no final da quinta temporada, dois personagens são introduzidos na série canadense e balançam o coração da protagonista vivida por Erin Krakow: Lucas Bouchard (Chris McNally) e Nathan Grant (Kevin McGarry). Em Quando Chama o Coração, Elizabeth fica com quem?

Elizabeth fica com quem em Quando Chama o Coração?

Depois de muita demora e indecisão, Elizabeth finalmente fica com Lucas. A moça percebe que o rapaz é seu verdadeiro amor no triângulo amoroso em que estava envolvida e se entrega de vez para ser feliz. O momento em que Elizabeth decide ficar com o empresário em Quando Chama o Coração acontece no último episódio da oitava temporada da série, exibido em maio de 2021 no Canadá pelo canal Hallmark Channel.

Nathan se mostrou disposto a lutar por Elizabeth e Lucas deixou claro para a professora que não insistiria em ficar com Elizabeth em Quando Chama o Coração, porque a amava e queria que ela fosse feliz, mesmo que não fosse ao seu lado.

Quando percebe a quem pertencia seus verdadeiros sentimentos em Quando Chama o Coração, Elizabeth fica desolada pois acredita que Lucas deixou a cidade, mas os dois se reencontram e selam o momento com um beijo apaixonado.

“Só precisava de um tempo para encontrar meu caminho de volta”, comenta a moça. “Eu disse que eu esperaria o tempo necessário”, responde Lucas. O personagem de Chris McNally repara que Elizabeth tirou a aliança que ainda usava e que a professora está pronta para seguir em frente. “Obrigada por esperar por mim”, diz Elizabeth, que termina o episódio feliz ao lado de Lucas em Quando Chama o Coração.

Tanto Lucas quanto Nathan foram introduzidos na trama durante a sexta temporada, época em que Jack já havia morrido por conta de um deslizamento e Elizabeth se recuperava do luto enquanto aguardava a chegada de seu bebê, Jack Jr.

Assista ao vídeo oficial da cena em que Elizabeth e Lucas ficam juntos em Quando Chama o Coração:

Quando começa a nova temporada?

O nono ano da série será lançado em 2022, ainda não foi divulgado o mês exato. A temporada irá mostrar os próximos passos de Lucas e Elizabeth, agora como casal em Quando Chama o Coração, e também o que acontecerá com Nathan, que não foi escolhido pela professora.

