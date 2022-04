Quem é a Juma na novela Pantanal 2022? Personagem de Alanis Guillen

Um dos nomes mais marcantes do folhetim de Benedito Ruy Barbosa de 1990, Juma ainda não apareceu no remake da TV Globo. A personagem ainda é um bebê na barriga da mãe e logo chega na trama adaptada por Bruno Luperi. Quem é a Juma na novela Pantanal 2022? Personagem foi interpretada por Cristiana Oliveira na Manchete.

Quem é a Juma na novela Pantanal 2022?

A Juma Marruá é filha de Maria Marruá com Gil na novela Pantanal e passa por momentos tensos desde o nascimento. Assim que vem ao mundo, a menina é abandonada pela mãe em um barco. Maria ainda sofre pela perda dos três filhos e o luto a impede que tente se conectar com Juma. Em 2022 será interpretada pela atriz Alanis Guillen.

Porém, depois que deixa Juma para trás, Maria vê uma cobra se aproximar da criança, o que faz com que o instinto materno da mulher seja ativado. Ela salva a menina e se arrepende do abandono. Juma então passa a ser criada sozinha pela mãe nas matas, já que seu pai acaba morto.

Anos se passam e a menina se torna uma jovem forte e impetuosa. Além de tudo que aprende com a mãe, Juma na novela Pantanal também herda o lado selvagem de Maria Marruá e também se transforma em onça quando se sente ameaçada.

Duas relações são importantes durante a trama de Juma na novela Pantanal original, assim como na versão de 2022: a com Muda e o relacionamento com Jove.

Com Muda, Juma desenvolve uma relação de amizade e amor como o entre irmãs. A jovem é quem convence a mãe a acolher Muda, que é uma garota que finge não falar e viaja ao pantanal guiada pelo desejo de vingança contra os Marruá por conta da morte do pai.

Porém, a presença de Muda, que se arrepende e tem um arco de redenção ao longo da novela, é perigosa para as Marruás. O irmão da jovem também aparece no pantanal e mata Maria Marruá, o que deixa Juma devastada.

O outro relacionamento importante da personagem é sua relação com Jove. Os dois se conhecem depois que o rapaz, filho de José Leôncio com Madeleine, viaja ao Pantanal para um reencontro com o pai. A paixão entre eles é forte e os vivem um grande romance.

Depois que Jove tem uma grande briga com o pai, o rapaz resolve retonar ao Rio de Janeiro e convence Juma a ir com ele. Porém, a moça criada no meio do mato sofre com a adaptação na cidade grande e resolve retornar ao pantanal. No final da trama, os dois conseguem ficam juntos e Juma dá a luz a um filho de Jove.

Nova atriz – Alanis Guillen no remake de Pantanal

Alanis Guillen tem 23 anos de idade, é de São Paulo e aparece em uma novela do horário nobre da TV Globo pela primeira vez. Novata nas telinhas, Alanis já trabalhou no teatro e em comerciais de TV, porém sua única aparição em uma novela até agora havia sido em 2019, quando interpretou Rita em Malhação – Toda Forma de Amar.

Depois do papel no folhetim jovem, Alanis não apareceu em outras produções da Globo ou canais rivais. A atriz cumpriu os requisitos da produção do remake, que procurava por um rosto pouco conhecido para ser Juma na novela Pantanal de 2022.

Atriz da versão original

Em 1990, o papel de Juma na novela Pantanal foi de Cristiana Oliveira, uma de suas personagens mais lembradas até hoje. Na época, a atriz tinha 26 anos de idade. Também pouco conhecida quando foi escolhida para viver Juma, Oliveira havia atuado em apenas uma novela até então, Kananga do Japão, folhetim de 1989 da TV Manchete.

Depois, o nome da atriz bombou e ela passou a estrelar produções nas telinhas e apareceu em sucessos como Porto dos Milagres (2001), O Clone (2001 – 2002), Malhação (2004 – 2005), Sete Pecados (2007 – 2008), Paraíso (2009), Insensato Coração (2011), Salve Jorge (2012 – 2013), entre outros.

Dedicada a vida de empresária, Cristiana tem aparecido pouco nas telas nos últimos anos, seus últimos projetos foram o filme Por que Você não Chora? (2020) e a novela Topíssima (2019).

Quando começa a segunda fase da novela Pantanal da Globo?

A segunda fase da novela Pantanal, em que Juma dará às caras pela primeira vez na trama de 2022, está prevista para acontecer no dia 12 de abril, próxima terça-feira, durante a terceira semana de folhetim no ar. Segundo o cronograma cedido pela TV Globo, este capítulo marcará o avanço de 20 anos na trama. Haverá troca de atores, alguns estarão mais velhos e quem era criança agora aparecerá como adulto.

