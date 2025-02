Quando começa Dona de Mim, próxima novela das 7

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área dos estúdios da TV Globo no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 18 de fevereiro. O espaço onde era gravada Dona de Mim, próxima novela das 7, foi o mais danificado. Não há feridos.

Próxima novela das 7 começa em abril

A TV Globo planejava estrear Dona de Mim no dia 25 de janeiro, mas após um incêndio atingir o estúdio onde a novela estava sendo gravada, há dúvida se estreia pode ser alterada ou não. Por causa dos materiais usados na cidade cinematográfica, o fogo se alastrou rapidamente. Uma fumaça escura é avistada por moradores da região.

Novela de Rosane Svartman, Dona de Mim tem no elenco nomes como Clara Moneke, Tony Ramos, Suely Franco, Marcello Novaes, Marcos Pasquim, Rafa Vitti, Giovanna Lancellotti, L7nnon, entre outros talentos.

Em nota divulgada pela emissora nesta terça-feira, 18, a emissora explicou o incêndio estava sendo combatido pelo 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, com o apoio da Brigada da Globo. Não havia gravação no local no momento e não há feridos.

>> VOTE: qual deve ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo 2025