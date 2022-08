Quando é o debate na Globo: data, horário e quem vai

Lula (PT), Bolsonaro (PL) e Ciro Gomes (PDT) são esperados no debate - Foto: Reprodução/Band

Sabatina na emissora será a última antes do primeiro turno

Setembro é a data de quando é o debate na Globo. A sabatina na emissora será a última a ser realizada, às vésperas do primeiro turno das eleições 2022. São esperados os principais candidatos à presidência da república, que vão discutir temas da campanha e planos de governo para o Brasil.

Quando é o debate na Globo dos presidenciáveis – Eleições 2022

O debate na Globo será no dia 29 de setembro, quinta-feira, logo após a novela Pantanal. A transmissão ocorrerá na televisão e também na internet, através da plataforma de streaming Globoplay.

Ainda não foram anunciados quais candidatos confirmaram presença no evento. Espera-se que os principais concorrentes ao cargo de presidente e mais bem colocados nas pesquisas compareçam, incluindo Jair Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB). A emissora deve divulgar os nomes dos participantes nas próximas semanas.

Assim como foi feito nas sabatinas individuais no Jornal Nacional, o público também poderá acompanhar o debate dos presidenciáveis online e gratuitamente. O Globoplay dá acesso ao sinal da emissora pelo computador e celular. Para acompanhar, siga os passos:

1- Abra o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador, ou baixe o aplicativo no Google Play ou App Store.

2- Clique no ícone do canto superior direito para fazer login ou se cadastrar.

3- Quem já tiver cadastro só precisa inserir o e-mail e a senha, ou fazer o login com as contas do Facebook, Apple ou Google. Já novos usuários terão que preencher dados como nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço.

4- Feito o cadastro ou login, clique em ‘Agora na TV’. A transmissão irá iniciar em poucos minutos.

Quem ganhou o debate na Band: Datafolha aponta preferência

Debates presidenciáveis 2022

Antes de quando é o debate na Globo, os presidenciáveis participam de outros eventos na televisão e internet. O próximo será no dia 24 de setembro, sábado, organizado pelo SBT, CNN, Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra.

O debate da RedeTV!, que aconteceria em 2 de setembro, foi cancelado pois Lula (PT) e Bolsonaro (PL) não confirmaram presença. O da TV Aparecida também sofreu cancelamento. A nova agenda de debates fica assim:

24 de setembro (sábado), horário a confirmar– SBT, CNN, Estadão, Rádio Eldorado, Veja, Rádio Nova Brasil e Terra.

29 de setembro (quinta-feira), depois da novela Pantanal – TV Globo.

Debates previstos para o segundo turno

Algumas emissoras já reservaram datas em suas agendas caso haja o segundo turno nas eleições presidenciais. Vale lembrar que as datas e horários podem sofrer alterações de acordo com a presença ou não dos candidatos.

17 de outubro (segunda-feira): Rede TV!

22 de outubro (sábado): CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, NovaBrasil FM e Terra

28 de outubro (sexta-feira): TV Globo

Pesquisa para presidente 2022

Os principais candidatos à presidência da república são esperados nos debates. De acordo com a pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada no dia 25 de agosto, Lula e Bolsonaro lideram a corrida.

A diferença entre os dois caiu três pontos desde a última pesquisa realizada há um mês. O petista continua liderando com 44% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o atual presidente tem 36%.

Já Ciro Gomes segue em terceiro lugar, com 9%, enquanto Simone Tebet tem 4%. Brancos e nulos somam 2%, e indecisos são 3%. Os demais candidatos somaram 1% ou não pontuaram.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista tem 49% das intenções de voto, enquanto o atual presidente soma 37%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre os dias 19 e 24 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.