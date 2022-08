Quem ganhou o debate na Band: Datafolha aponta preferência

Participaram do debate Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraya e D’Avila

O primeiro debate na TV aberta para as eleições 2022, no dia 28 de agosto, e promovido pelo UOL, Folha de S.Paulo, Band e TV Cultura, contou com a participação dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas: Lula, Bolsonaro, Ciro, Tebet, Soraya e D’Avila. Mas a pergunta que fica é: quem ganhou o debate?

O resultado vem da pesquisa Datafolha, que dividiu os participantes em três salas virtuais, onde tiveram que responder a perguntas por meio de um aplicativo. Eles classificaram as respostas dos candidatos a perguntas propostas nos debate, em uma escala de péssimo, ruim, regular, bom e ótimo.

Quem ganhou o debate, de acordo com o Datafolha

De acordo com pesquisa qualitativa realizada pelo Datafolha de quem ganhou o debate, realizada com 60 pessoas em tempo real na noite de domingo, o embate teve saldo positivo para a Senadora Simone Tebet (MDB). A candidata começou o debate na Band com um discurso sobre a pandemia e atacou Bolsonaro ao dizer que o presidente foi omisso durante a pandemia. “Não vi o presidente da República pegar a moto dele e ir a um hospital dar um abraço em uma mãe que perdeu um filho na pandemia”, disse.

Ciro Gomes (PDT) aparece com a segunda melhor avaliação, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) surge em terceiro lugar.

Logo atrás vem o candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL), empatado com Felipe d’Avilla (Novo). Soraya Thronicke (União Brasil) ficou na sexta posição.

Quando os participantes foram perguntados sobre qual candidato teve o pior desempenho, a configuração da lista é alterada.

Jair Bolsonaro teve a pior avaliação na pesquisa. A participação do candidato foi marcada pelo ataque à jornalista Vera Magalhães, após a profissional fazer uma pergunta sobre a queda da cobertura vacinal no Brasil.

Lula teve o segundo pior desempenho na avaliação dos participantes da pesquisa. O ranking segue com Soraya Thronicke, Felipe d’Avilla, Simone e Ciro Gomes.

