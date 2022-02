Quando Edna descobre que Léo é um clone e qual a reação

A revelação de que Léo é uma cópia de Lucas, ambos interpretados pelo ator Murilo Benício, deixa os personagens da novela em choque. A esposa do Dr. Albieiri (Juca de Oliveira) é uma das últimas a saber do experimento feito pelo marido e fica perplexa. No fim da novela, ela vai usar esse segredo como trunfo para se vingar do esposo. Quando Edna descobre que Léo é um clone?

Edna descobre que Léo é um clone quando Simone (Françoise Forton) mostra para ela a foto que Deusa (Adriana Lessa) mandou de seu filho. As duas ficam chocadas ao perceberam a semelhança entre Léo e Lucas e pensam que pode haver algum engano e que Dona Mocinha (Ruth de Souza) se confundiu.

Ao encontrar Albieri, Edna conta para o cientista o que viu e ele acaba revelando que o rapaz é de fato um clone de Lucas.

Edna fica ainda mais boquiaberta quando encontra Léo pessoalmente pela primeira vez. A essa altura da novela, Lobato (Osmar Prado), Tio Ali (Stênio Garcia), Jade (Giovanna Antonelli), Yvete (Vera Fischer), Leônidas (Reginaldo Faria) e Dalva (Neuza Borges) já terão visto o clone pessoalmente.

“Por que você está me olhando assim?”, questiona Lucas. “Eu não consigo entender”, responde Edna completamente em choque. Em seguida, o clone diz que gostaria de ter se encontrado com Edna antes, mas Albieri disse que a mulher estava com ciúmes.

“Está com medo de mim?”, indaga o rapaz. “Léo… estou tão confusa. Eu não consigo olhar para você e ver o Léo”, afirma a secretária. “Você vê o Diogo?”, pergunta o filho de Deusa. Ela questiona como o clone sabe disse, e ele afirma que foi lhe contado que Diogo morreu com a mesma idade que ele. Os dois se abraçam, mas Léo deixa o local após perceber que Edna está com medo dele.

Depois de encontrar o clone, Edna começa a entender o comportamento suspeito do marido nos últimos anos. Albieri tentou esconder Léo do convívio das pessoas que conhecem Lucas, mas não consegue manter a farsa.

Os personagens só descobrem sobre a existência de Léo depois de 18 anos. A revelação começa a ser feita por volta do capítulo 172 da exibição original do folhetim, quando o próprio Albieri conta para o filho de Deusa que ele é um clone. No capítulo seguinte, Jade descobre a existência do rapaz. Ao longo dos próximos episódios, os outros personagens começam a conhecer Léo.

Vale lembrar que a edição que está no ar atualmente no Vale a Pena Ver De Novo é editada de forma diferente da versão original. Portanto, pode ser que o segredo sobre a clonagem de Lucas venha à tona antes ou depois do capítulo 172.

Edna denuncia Albieri

Ao longo da trama, Edna vai descobrir uma infidelidade de seu marido Albieri. Ela, que sempre foi muito apaixonada pelo cientista, vai fazer de tudo para se vingar do homem que a enganou.

A secretária então denuncia o cientista para o conselho de ética e fala sobre a clonagem humana realizada por ele. Ela mostra as fotos de Lucas e Léo.

Após o escândalo da clonagem vir à tona, Albieri perde o respeito e prestígio de toda a comunidade científica. Ele fica ainda mais desesperado quando descobre que Edna marcou uma coletiva de imprensa para denunciar o marido publicamente. Sem saída, o cientista decide fugir para o Marrocos levando Léo. Essa é a última cena dos dois na novela.

Edna até se arrepende e decide ir para o país atrás dos dois, mas eles não são encontrados.

