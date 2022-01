Quando estreia a 2 ª temporada do The Masked Singer Brasil?

Tatá Werneck se junta ao time de jurados do programa

A 2 ª temporada do The Masked Singer Brasil estreia ainda este mês na Globo. A emissora já divulgou a presença de uma nova jurada, apresentadora de bastidores, além das quatro primeiras fantasias que serão usadas pelos famosos mascarados.

A nova temporada do reality musical estreia no dia 23 de janeiro, domingo. Antes exibido às terças, agora o programa faz parte da grade dominical da emissora.

O time de jurados vai ganhar um novo reforço: a humorista Tata Werneck. Ela se junta a Eduardo Stetblitch, Taís Araujo e Rodrigo Lombardi, que fizeram parte da primeira edição do programa, para tentar descobrir quem são as personalidades fantasiadas. Simone não faz mais parte do elenco.

A vencedora da temporada de 2021, Priscila Alcântara, é a nova repórter dos bastidores, substituindo Camilla de Lucas que ocupou a posição no ano passado. O programa segue sendo apresentado pela cantora Ivete Sangalo.

Primeiras fantasias reveladas

A emissora já liberou alguns spoilers de quais serão as fantasias usadas pelos concorrentes. Os primeiros disfarces divulgados foram: Abacaxi, Borboleta, Coxinha e Ursa.

A roupa do Abacaxi ganhou acessórios inspirados na cantora Carmen Miranda, com pedrarias e bordados, além de muitas pulseiras e brincos. Já a Coxinha estará vestida com um tutu de bailarina, coroa, sapatilha e óculos.

O visual da Borboleta é inteiramente colorido, com uma fantasia de veludo e pedras lapidadas nas asas. A Ursa, que promete deixar a plateia e o público morrendo de fofura, terá um tom de rosa claro e uma roupa de aviadora.

Para esta edição, o programa contará com um número maior de mascarados, ainda não revelado pela emissora. Na última edição, foram 12 famosos.

