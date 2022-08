Quando termina a novela Alma Gêmea no Viva em 2022?

A data de quando termina a novela Alma Gêmea no Viva já foi definida. O folhetim de Walcyr Carrasco, um dos maiores sucessos do horário das 18h da Globo, termina ainda neste semestre e dará espaço para Força de Um Desejo, trama de época exibida no final dos anos 90.

Quando termina a novela Alma Gêmea no Viva? Reprise entra nos meses finais

Outubro é quando termina a novela Alma Gêmea no Viva. O folhetim será substituído por Força de Um Desejo a partir do dia 24, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

Alma Gêmea está no ar desde janeiro deste ano. Essa é a terceira vez que o folhetim está sendo exibido na televisão – além da exibição original em 2005, a história de amor entre Rafael (Eduardo Moscovis) e Luna (Liliana Castro) foi reprisada em 2009 no Vale a Pena Ver De Novo. O folhetim escrito por Walcyr Carrasco obteve a maior audiência do horário das 18h em toda a história da teledramaturgia da emissora, com média de 38 pontos.

Dividida em duas fases, a história despertou a atenção do público com temática espírita ao abordar o romance entre o botânico Rafael e a bailarina Luna, que é interrompido após a mocinha levar um tiro e morrer durante um assalto armado pela vilã Cristina (Flávia Alessandra).

Na mesma noite, longe dali em uma aldeia, nasce Serena (Priscila Fantin), uma índia filha de Jacira (Luciana Rigueira). O espírito de Luna reencarna na garota, que cresce vendo sinais de sua antiga vida.

A partir da segunda fase, Serena e Rafael se conhecem e se apaixonam, mas o caminho para ficarem juntos não é tão fácil já que o botânico está casado com Cristina.

Os episódios são exibidos de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados entre 14h20 e 18h05.

Qual novela vai substituir Alma Gêmea?

Força de Um Desejo é a novela que vai substituir Alma Gêmea no Viva. O folhetim de autoria de Gilberto Braga e Alcides Nogueira foi ao ar pela primeira vez entre maio de 1999 e janeiro de 2000 na Rede Globo, na faixa das 18h.

A novela é ambientada na segunda metade do século XIX e conta a história do amor impossível entre Inácio (Fábio Assunção) e Esther Delamare (Malu Mader).

O rapaz é filho do poderoso barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria), dono da fazenda Ouro Verde, e de Helena (Sônia Braga). O patriarca trata sua mãe de forma quase medieval, mantendo-a isolada de todos e proibindo até mesmo que ela chegue à janela de casa. Revoltado com a forma de que sua mãe é tratada, ele decide se mudar para o Rio de Janeiro para estudar Direito.

É na capital fluminense que Inácio conhece Ester, dona do bordel mais famoso da Corte. O casal vive um intenso romance até que Inácio precisa voltar para Ouro Verde após sua mãe adoecer. Além disso, o namoro dos dois sofre com as armações da vilã Idalina (Nathalia Timberg).

Próximas estreias do Viva

Além de Força de Um Desejo, mais duas novelas ainda vão entrar na grade do canal de reprises neste ano. Em novembro, Bambolê (1987) chega para substituir Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983). Com Cláudio Marzo, Myrian Rios e Carla Marins, o folhetim se passa nos anos 50 e mostra a rotina de um pai que cria sozinho suas três filhas.

Ainda em novembro, Coração de Estudante deve ir ao ar no Viva – a estreia ainda não foi confirmada pelo canal. A história foi ao ar em 2002 na Globo e tem como foco a preservação ambiental. Fábio Assunção, Adriana Esteves e Helena Ranaldi são os destaques do elenco.

Enquanto isso, o público segue acompanhando as reprises que estão no ar. Malhação 1997, Malhação ID (2009), O Beijo do Vampiro (2002), Caminho das Índias (2009), Pão-Pão, Beijo-Beijo, Alma Gêmea e a A Usurpadora (1994) são as novelas que estão na programação de agosto do Viva.