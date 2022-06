Força de um Desejo será reprisada no Viva - Foto: Rede Globo

Força de um Desejo no Viva: novela será substituta de Alma Gêmea

Força de um Desejo no Viva: novela será substituta de Alma Gêmea

Força de um Desejo no Viva estreia ainda neste ano. A data ainda não foi divulgada oficialmente, mas o folhetim deve substituir Alma Gêmea na mesma faixa de horário. A trama foi ao ar pela primeira vez entre 1999 e 2000 na Rede Globo.

Quando estreia Força de um Desejo no Viva?

Força de um Desejo no Viva estreia em outubro, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo. A história escrita por Gilberto Braga e Alcides Nogueira será a substituta de Alma Gêmea.

O folhetim foi ao ar entre maio de 1999 e janeiro de 2000 na Rede Globo, na faixa das 18h. A trama é ambientada na segunda metade do século XIX e narra um amor impossível entre Inácio (Fábio Assunção) e Esther Delamare (Malu Mader).

O rapaz é filho do poderoso barão Henrique Sobral (Reginaldo Faria), dono da fazenda Ouro Verde, e de Helena (Sônia Braga). Seu pai trata sua mãe de forma quase medieval, mantendo-a isolada de todos e proibindo até mesmo que ela chegue à janela de casa. O rapaz fica revoltado com a forma de que sua mãe é tratada e decide sair de casa para estudar Direito.

Ele se muda para o Rio de Janeiro, onde conhece Esther, dona do bordel mais famoso da Corte. Eles vivem um intenso romance até que Inácio precisa voltar para Ouro Verde, pois sua mãe está doente. Além disso, o namoro dos dois sofre com as armações da vilã Idalina (Nathalia Timberg).

Ainda há a história de Abelardo (Selton Mello), irmão de Inácio. Ele não é filho do barão como imagina, mas é fruto de uma traição de Helena com o fazendeiro Higino Ventura (Paulo Betti) no passado. Quando seu irmão mais velho viaja, é Aberlado quem ajuda a cuidar dos negócios da família.

Força de um Desejo foi inspirada em três romances do visconde de Taunay: A Retirada da Laguna, Inocência e A Mocidade de Trajano. Malu Mader, Selton Mello, Reginaldo Faria, Sônia Braga, Fábio Assunção, Nathalia Timberg, Cláudio Corrêa e Castro, Dira Paes, Paulo Betti e Denise Del Vecchio são alguns dos destaques do elenco.

Novelas do Viva em julho

Enquanto Força de um Desejo não entra para a grade do Viva, o público segue acompanhado as demais reprises do canal:

Malhação 1997: vai ao ar de segunda a sexta, às 11h45, 16h15 e 02h05, horário de Brasília.

Malhação ID (2009): vai ao ar segunda a sexta, às 12h15, 16h45 e 02h30, horário de Brasília.

O Beijo do Vampiro (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados aos domingos entre 08h e 11h45.

Páginas da Vida (2006): de segunda a sábado, às 13h35, horário de Brasília, com reprise às 22h55. Aos domingos, o público pode maratonar os episódios entre 18h e 22h45. A partir de 18 de julho, a novela será substituída por Caminho das Índias (2009).

Pão-Pão, Beijo-Beijo (1983): de segunda a sábado, às 14h40, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Aos domingos, os episódios da semana são reexibidos entre 23h30 e 03h15.

Alma Gêmea (2005): de segunda a sábado na faixa das 15h30, com reprises diárias às 23h45. Aos domingos, os capítulos exibidos na semana são reprisados a partir das 12h30.

A Usurpadora (1994): de segunda a sexta, às 20h35 e 03h, horário de Brasília. Os sábados, os episódios são reprisados às 07h30. O folhetim também está disponível para os assinantes do Globoplay.

Em breve

Caminho das Índias – 18 de julho

Outubro – Coração de Estudante (2002)

Novembro – Bambolê (1997)

Depois de ler sobre Força de um Desejo no Viva, veja também: Quando estreia Bambolê no Viva, a nova reprise do canal.

+ 12 atores da novela Bambolê que já morreram