Quanto Mais Vida Melhor autor: conheça Mauro Wilson

O público da TV Globo ganhou mais uma novela inédita com Quanto Mais Vida Melhor. A autoria do folhetim ficou nas mãos de Mauro Wilson, que soma cerca de 40 anos de experiência como roteirista. Conheça a carreira do autor de Quanto Mais Vida Melhor!

Quem é o autor de Quanto Mais Vida Melhor?

A novela Quanto Mais Vida Melhor foi criada por Mauro Wilson e tem direção artística de Allan Fiterman. Com muitos anos em parceria com a TV Globo, Mauro trabalha com a emissora desde a década de 1980. Em 1985, ele esteve no time de roteiristas do programa Humor Livre e fez parte da equipe do finado Video Show. Algum tempo depois, em 1989, ele também trabalhou no Domingão do Faustão.

Nesta mesma época, ele esteve envolvido em muitos filmes infantis e de comédia, trabalhou com Os Trapalhões e a rainha dos baixinhos, Xuxa. Após cerca de uma década na TV Globo, o autor de Quanto Mais Vida Melhor foi da redação final de um programa que ficou na memória de muitos, TV Colosso. Ele também passou pelas equipes de Alice no País da Música (1997), Sai de Baixo (em 1996), Quem Vai Ficar Com Mário (2004) e a novela Começar de Novo (2004).

De 2005 em diante ele trabalhou em séries e minisséries famosas da Rede Globo, como Os Amadores (2005), Guerra e Paz (em 2008), Aline (2008 – 2011), A Mulher Invisível (2011), Doce Mãe (2014), A Grande Família (em 2014), Nada Será Como Antes (2016), A Fórmula (2017), Cidade Proibida (2017) e Ilha de Ferro (2019).

Pelo trabalho em A Mulher Invisível e Doce Mãe, Wilson foi premiado pelo Emmy Internacional na categoria de Melhor Comédia. Mauro estava longe dos holofotes desde 2019 e agora voltou às telinhas como o autor de Quanto Mais Vida Melhor.

Novelas de Mauro Wilson – Autor de Quanto Mais Vida Melhor

Quanto Mais Vida Melhor é a primeira novela em que Mauro Wilson é creditado como autor, antes disso o principal trabalho do roteirista era no mundo das séries e filmes. Porém, Mauro já esteve envolvido no time de redação de algumas novelas:

Começar de Novo (2004)

Pé na Jaca (2007)

História de Quanto Mais Vida Melhor

A trama segue a vida de quatro pessoas, o jogador Neném (Vladimir Brichta), o cirurgião Guilherme (Mateus Solano), a empresária Paula (Giovanna Antonelli) e a dançarina Flávia (Valentina Herszage), que morrem em um acidente de avião. Porém, o quarteto terá uma segunda chance na vida e depois de um encontro com a própria Morte, poderão retornar ao mundo dos vivos, no entanto, haverá condições.

Em entrevista no começo do mês de novembro, o autor revelou que a ideia partiu de um episódio de uma das séries em que trabalhou, Os Amadores. Na história apresentada na comédia, quatro homens se conheciam na UTI de um hospital pouco antes de morrerem – personagens de Murilo Benício, Matheus Nachtergaele, Otávio Müller e Cássio Gabus Mendes – No entanto, eles tinham a chance de ressuscitar e então davam início a uma amizade.

“Quando tive essa ideia, eu tinha 40 anos e quase morri. Me engasguei sozinho em casa e não conseguia respirar. Nesse momento, eu só pensava em tudo que eu ia perder. Aí tive essa ideia de que aquilo seria uma segunda chance”, contou. O autor de Quanto Mais Vida Melhor disse que resolveu melhorar a ideia que trabalhou em Os Amadores e fazer modificações, alterando personagens e tramas para ter um resultado positivo na novela.

Horário da nova novela

Substituindo Pega Pega na programação, a novela vai ser exibida na faixa das 19h. A exibição acontecerá de segunda a sábado e terá seus capítulos adicionados ao catálogo da Globoplay diariamente, sempre que o capítulo já tiver ido ao ar. A estreia do folhetim, nesta segunda (22) irá acontecer às 19h40, de acordo com o cronograma oficial do canal.

