Que dia estreia Abismo de Paixão, nova novela do SBT

O SBT anunciou a estreia da novela "Abismo de Paixão", que entra na grade a partir do dia 8 de novembro, quarta-feira, para fazer dobradinha com a reta final de “Meu Pecado”. O folhetim mexicano já foi exibido pela emissora anteriormente, se tornando um dos grandes sucessos do canal de Silvio Santos.

Horário de Abismo de Paixão é a próxima novela do SBT

A trama estreia em 8 de novembro, quarta-feira, e vai fazer dobradinha às 17h20. Depois do fim de Meu Pecado, Abismo de Paixão segue sozinha na grade de novelas mexicanas do SBT, assim como costuma acontecer com as demais atrações da emissora.

Exibida originalmente em 2012 no Canal de las Estrellas, a trama já foi exibida outras duas vezes pelo SBT nos últimos sete anos. A história começa com o casal Augusto (Alejandro Camacho) e Estefânia (Ludwika Paleta), que moram junto com Carmem (Sabine Moussier), irmã da mulher, e a filha, Elisa.

Carmem vive um caso com Rogério (César Évora), que é casado com Almerinda (Blanca Guerra). No entanto, a mulher que está sendo traída descobre o plano do marido e alerta Augusto, que passa a acreditar que é Estefânia a pessoa infiel da história.

No entanto, Estefânia e Rogério morrem em um acidente de carro. Carmem aproveita o falecimento da própria irmã para convencer Augusto de que a mulher estava o traindo e, assim, conquistar o amor do cunhado. O plano dá certo, ao menos de início, já que o viúvo se casa com a vilã mesmo não estando apaixonado.

Anos se passam, avançando para a segunda fase. O filho de Almerinda, Damião (David Zepeda), agora um adulto, se apaixona por Elisa (Angelique Boyer), herdeira de Augusto, mas não conquista a aprovação do sogro, que ameaça matá-lo caso ele não se afaste da jovem.

As dificuldades acabam separando o casal, e Elisa fica noiva de Gael (Mark Tacher), o melhor amigo de seu ex-namorado. No dia do casamento dos dois, Damião rapta a noiva a dá início a uma guerra com o rapaz, descobrindo um grande segredo do passado.

Relacionado: Salário no SBT: Rachel Sheherazade ganhava R$ 200 mil?

Quais são as novelas que estão passando no SBT 2023?

Atualmente, o SBT exibe três novelas mexicanas à tarde. A única trama inédita na grade é "A Infância de Romeu e Julieta", seguida da reprise de outros dois folhetins juvenis, "Cúmplices de Um Resgate" (2015) e "Chiquititas" (2013). Por enquanto, Abismo de Paixão é a única novidade na programação.

"Chiquititas" (2013) às 13h: a história se passa no orfanato Raio de Sol, lar da protagonista Mili (Giovanna Grigio) e outras dezenas de crianças. Sucesso, a novela ficou no ar por mais de dois anos e já ganhou muitas reprises na emissora.

A Gata (2014) às 16h30: protagonizada por Maite Perroni, a trama acompanha a história de Esmeralda, uma jovem que mora em um lixão e se envolve com Paulo (Daniel Arenas), um rapaz rico que conheceu na infância. Os dois precisam vencer o preconceito e as diferenças sociais para ficarem juntos.

"Meu Pecado" (2009) às 18h30: mais uma novela protagonizada por Maite Perroni, o público acompanha o romance entre Lucrécia e Juliano, amigos de infância que se apaixonam ao crescerem, mas o amor dos dois é colocado à prova constantemente.

"Um Refúgio para o Amor" (2012): Luciana (Zuria Vega) é um mulher simples e humilde que se envolve com Rodrigo (Gabriel Soto), um homem rico, bonito e com fama de conquistador.

"A Infância de Romeu e Julieta" (2023): um jovem casal de famílias rivais se conhecem, dando às famílias a oportunidade de viverem em paz.

"Cúmplices de um Resgate" (2015): Manuela e Isabela são duas irmãs gêmeas que só descobrem a existência uma da outra aos 12 anos. As jovens decidem trocar de lugar, mas se envolvem em várias confusões.

Relacionado: Em exibição no SBT, A Gata é remake de qual novela?