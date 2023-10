Em exibição no SBT, A Gata é remake de qual novela?

A Gata é uma das novidades da nova grade de programação do SBT em 2023 e já passou no canal antes, no segundo semestre de 2016. Originalmente, o folhetim mexicano foi ao ar em 2014, mas sua história não é totalmente inédita, já que bebe na fonte de uma produção antiga. A Gata é remake de qual novela? Trama se inspirou em história de 1970 de autora cubana.

A Gata é baseada em obra dos anos 70

A novela A Gata de 2014 com Maite Perroni é inspirada na novela La Gata de 1970 de Inés Rodena, cubana que faleceu em 1985, aos 79 anos de idade. Ela também foi responsável por escrever a versão original de diversas obras que resultaram em remakes famosos, como A Usurpadora, Os Ricos Também Choram, Maria do Bairro e Coração Indomável.

A versão de 1970 de A Gata foi comprida e contou com 274 capítulos. A história seguia os passos de Esperança Cruz, conhecida como A Gata, interpretada pela atriz espanhola María Rivas. A protagonista era uma jovem mendiga que vivia em um bairro pobre e tinha um jeito selvagem por causa de sua criação. Esmeralda era cuidada por Dona Rita (Emma Roldán), que a maltratava e exigia que ela pedisse esmola nas ruas. O que a garota não sabia é que ela era a filha perdida de um aristocrata espanhol.

Vivendo na miséria, Esmeralda tinha boas amizades que eram sua companhia e alegria. Uma delas era Pablo (Juan Ferrara), um menino de família rica. Conforme os dois iam crescendo, um verdadeiro amor surgia entre eles, mas os pais dele se tornavam um grande empecilho no relacionamento.

Esmeralda e Pablo acabavam se casando em segredo e a moça engravidava de gêmeos, mas a família de Pablo fazia de tudo para dissolver o relacionamento do casal e ainda juntá-lo com Monica (Norma Lazareno), uma mulher sofisticada e de origem abastada.

Ao longo dos anos, essa história inspirou outras tramas, como A Fera (1983), Rosa Selvagem (1987), Sombras do Passado (1992), Gata Selvagem (2002), entre outras.

Em 2014, o folhetim ganhou o remake estrelado por Maite Perroni, de 122 capítulos, que está atualmente em sua segunda exibição no Brasil. A ex-Rebelde é intérprete de Esmeralda, A Gata, que é explorada por Dona Rita (Pilar Pellicer), que a usa para conseguir esmolas. Ela conhece Pablo, papel do galã Daniel Arenas, na infância e depois se apaixona pelo rapaz, mas a mãe dele, Lorenza (Laura Zapata), é um obstáculo para que os dois fiquem juntos.

Que horas passa A Gata no SBT?

A Gata começou a ser exibida no SBT no dia 16 de outubro e passa de segunda a sexta-feira às 16h15, logo depois do Fofocalizando. O folhetim abriu uma nova faixa de novelas no período vespertino do SBT, que neste horário antes contava com o programa de fofoca.

Depois de A Gata, o público fica com a transmissão de Meu Pecado, às 17h20, novela que também é estrelada por Maite Perroni. Após a dobradinha da atriz mexicana, o público fica com Um Refúgio para o Amor, a partir das 18h30, fechando as novelas da tarde.

Para assistir ao vivo é só sintonizar no SBT do seu aparelho de televisão ou acessar o SBT Vídeos, plataforma streaming da emissora, clicar em "canais ao vivo" e em seguida procurar pelo canal de Silvio Santos.

Caso perca a exibição ao vivo do folhetim na faixa das 16h15, o SBT costuma adicionar os capítulos de seus folhetins no catálogo do streaming. Os episódios nem sempre são publicados logo depois de irem ao ar na televisão, então em algumas semanas é preciso ter um pouco de paciência.

Para assistir a aba ao vivo não é necessário ter conta no site, mas para conferir as novelas do catálogo é precisa fazer um cadastro gratuito. Para isso, você acessará o endereço https://www.sbtvideos.com.br/, depois clicará em "entrar" e em seguida em "ainda não tem conta? Clique aqui". O site pedirá algumas informações como e-mail e senha e pouco depois você estará liberado para assistir o que quiser.

Veja também - 5 novelas mexicanas para assistir no Globoplay