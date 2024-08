Que dia termina a novela Renascer em setembro? Globo faz anúncio

Após quase oito meses no ar, a novela Renascer já tem data para terminar na Globo. A trama chega ao fim em setembro, quando será substituída por Mania de Você, folhetim João Emanuel Carneiro - autor de Avenida Brasil, entre outros sucessos.

Quando acaba Renascer e começa Mania de Você?

De acordo com a TV Globo, o remake de "Renascer" termina no dia 6 de setembro, sexta-feira, véspera de feriado. A trama é uma adaptação de Bruno Luperi, mesmo autor de "Pantanal". Dessa vez, no entanto, o autor não repetiu o mesmo sucesso e a trama deve termina com 26 pontos de audiência.

No dia 9, segunda, começa a nova novela das 9, Mania de Você. Ambientada no Rio de Janeiro, mas com cenas filmadas em Portugal, passando por Porto, Lisboa e Linhares da Beira, além de Angra dos Reis, o folhetim traz os personagens Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira), Mavi (Chay Suede), Rudá (Nicolas Prattes), Molina (Rodrigo Lombardi), Mercia (Adriana Esteves), Berta (Eliane Giardini) e Isis (Mariana Ximenes),

A história começará com a amizade de duas jovens, Viola e Luma, que parecem predestinadas a entrar literalmente na vida uma da outra. Nascidos no mesmo dia, em situações muito diferentes, reencontram-se anos depois, unidos por coincidências que vão além dos aniversários.

Uma jornada compartilhada pela cumplicidade e rivalidade, que os inclui em um amoroso quarteto com Mavi (Chay Suede, de 'Corazón de Madre') e Rudá (Nicolas Prattes, de 'Todas las Flores') e é impactada por uma série de circunstâncias, reviravoltas e surpresas, como o segredo que cerca um assassinato.