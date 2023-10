Personagens da novela Renascer 1993 x 2024: quem é quem

Em 2024, a Globo trará o remake de Renascer para a faixa das 21h. A trama segue os passos da família de José Inocêncio, que perde a esposa no parto do caçula e o culpa por isso. O herdeiro renegado é João Pedro, que se apaixona por Mariana, que também arrebata o coração de seu pai. Relembre todos os personagens!

José Inocêncio | Personagens da novela Renascer

José Inocêncio é o grande protagonista desta história. Sua trajetória começa na primeira fase da novela Renascer, quando chega até Ilhéus na Bahia e começa a trabalhar no ramo do Cacau. Ele então vira uma referência no cultivo, o que desperta a inveja de alguns.

Na vida amorosa, ele se apaixonada por Maria Santa e tem com ela quatro filhos. No entanto, no nascimento do caçula, José Pedro, a mulher morre, o que o deixa devastado. Por conta disso, a partir da segunda fase da novela Renascer, ele tem uma relação difícil com o filho e o culpa pela partida da esposa. Tudo muda com a chegada de Mariana na vida da dupla. Tanto João Pedro quanto José Inocêncio se apaixonam pela bela moça, que tem um grande segredo: entrar na vida deles por um desejo de vingança contra o fazendeiro.

O papel da versão jovem de José Inocêncio ficou com Humberto Carrão e quem o interpretará na segunda fase do remake será Marcos Palmeira. Na versão de 1993, Leonardo Vieira e Antônio Fagundes dividiram o personagem.

Maria Santa

Maria Santa é o grande amor da vida de José Inocêncio na novela Renascer. Sua criação foi em uma família muito rígida, porque a irmã mais velha engravidou solteira e seu pai não queria que a situação se repetisse. Mesmo sendo uma menina ingênua e inocente que não causa problemas, ela é abandonada pelos pais, que acabam deixando-o em um bordel.

Após conhecer José Inocêncio, faz o coração do rapaz, que se casa com ela. Seu primeiro beijo com o amado é também a primeira vez que beija qualquer homem em toda sua vida. O relacionamento é feliz e gera quatro crianças, mas ela morre por conta do último parto, deixando o marido devastado.

A atriz escolhida para o papel no elenco do remake de Renascer foi Duda Santos, vista recentemente em Travessia como Isa. Não haverá cenas dela na pele de uma atriz mais velha, pois ela morre antes da segunda fase da trama. Em 1993, Patrícia França deu vida a personagem.

João Pedro | Personagens da novela Renascer

João Pedro é o filho renegado de José Inocêncio. Caçula da família, o personagem é culpabilizado pela morte de sua mãe, Maria Santa, que falece na história devido as complicações do parto. Por conta disso, ele não tem as mesmas regalias dos irmãos e é o único entre os herdeiros que não é enviado para a cidade para estudar.

Embora não tenha o carinho do pai como os demais da família, ele ainda o ama e idolatra. Certo dia, ele conhece Mariana e fica fascinado pela garota, que leva para trabalhar na fazenda do pai. O problema é que José Inocêncio rouba a moça dos braços dele, piorando a relação da dupla.

O personagem será interpretado pelo ator Juan Paiva, que entra na história a partir da segunda fase. Em 1993, o papel foi de Marcos Palmeira.

José Venâncio

José Venâncio é um dos filhos de José Inocêncio, ele foi o terceiro ao nascer entre os herdeiros do fazendeiro com Maria Santa. Na história do personagem, ele é casado com Eliana e não é muito feliz com ela, que é bastante ardilosa. Ao longo da história, acaba conhecendo Buba e vai morar com ela, mas acaba em conflitos com a mulher.

Na versão de 1993, José Venâncio morreu ao longo da novela Renascer, por conta de uma tocaia que estava planejada para matar José Inocêncio, mas que acabou dando errado. O remake deve repetir o feito. O papel de Venâncio será de Rodrigo Simas no remake da novela Renascer de 2024. Na trama original, o personagem foi vivido por Taumaturgo Ferreira.

José Bento

José Bento é mais um dos filhos de José Inocêncio. Ele é o segundo herdeiro do ricaço e é bastante mimado. Estudado, é formado em direito e não mora na Bahia com a família, mas no Rio de Janeiro. Depois que o pai se envolve com Mariana e chega a se casar com a moça, o que deixa os filhos do fazendeiro pensando que a jovem tem interesse na grana da família, é Bento quem tem a iniciativa de propor que as terras de seu pai sejam divididas entre os irmãos.

No remake de Renascer, o personagem será missão do ator Marcello Melo Jr, conhecido nos últimos tempos por protagonizar a série Arcanjo Renegado. Em 1993, o papel foi do ator Tarcísio Filho.

José Augusto

José Augusto é o filho mais velho de José Inocêncio e como primogênito do fazendeiro cresceu acostumado com uma vida fácil, conseguindo tudo o que quer a hora que quer. Por conta disso, tem dificuldade para tomar decisões sozinhos e colocar a vida nos trilhos. Também estudado, ele vira médico ao ser enviado para a cidade grande, mas não tem vocação para o ofício e só o faz para agradar o pai. Embora tenha uma personalidade simpática, José Augusto é bastante mentiroso.

No remake da novela Renascer, o ator Renan Monteiro foi escolhido para o ator. O famoso não é um rosto muito conhecido das telinhas, mas já trabalhou em algumas novelas da emissora, como Caminho das Índias, A regra do jogo e Novo Mundo. Na versão original, Marco Ricca interpretou o personagem.

Mariana | Personagens da novela Renascer

Mariana é uma das mais controversas da trama e causou grande repercussão na exibição original do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. A jovem é neta de Nena e Belarmino, inimigo de José Inocêncio e vizinho de suas terras no começo da história. Durante toda a sua vida, ela ouviu a vó dizer que Belarmino foi morto por culpa de Inocêncio e assim criou grande ódio por ele.

Com isso, depois que cresce, a jovem se infiltra na vida de José Inocêncio, sem falar a verdade sobre sua origem. Ela conquista o coração de José Pedro e o de Inocêncio, pois busca vingança pela morte do avô. No entanto, o charme do fazendeiro acaba conquistando Mariana, que começa a se sentir dividida.

O papel de Mariana no remake de Renascer será da atriz Theresa Fonseca, que se destacou em Mar do Sertão no último ano. A personagem foi vivida por Adriana Esteves em 1993.

Eliana

Eliana é uma megera na novela Renascer, uma oportunista que só pensa nela mesma. Esposa de José Venâncio, o filho número três de José Inocêncio, ela não quer ter filhos só para não estragar o corpo, o que vai contra o sonho do rapaz de ser pai, por isso, a união deles não é nada feliz.

Ao longo da história, ela é trocado pelo marido por Buba, e ao perceber que a mulher tem um grande segredo, começa a perseguir o mistério. Em 1993, ela foi vivida por Patrícia Pillar, já no remake de 2024 será papel de Sophie Charlotte, que recentemente estrelou Todas as Flores.

Teodoro

Vizinho da propriedade do rei do cacau, Teodoro é um dos grandes vilões da novela Renascer. O homem tem uma inveja muito grande das conquistas de José Inocêncio e tenta derrubá-lo. Na história do personagem, casado com D.Patroa, ele se apaixonada por Joaninha, esposa de Sebastião, que começa a trabalhar em suas terras, mas mau-caráter do jeito que é, se envolve também com Eliana.

O personagem será vivido no remake da novela Renascer pelo ator Vladimir Brichta, que nos últimos tempos apareceu na faixa das 7 com Quanto Mais Vida Melhor. Em 1993, o papel foi do ator Herson Capri.

Coronel Belarmino

Grande inimigo de José Inocêncio, o coronel Belarmino marca a primeira fase da novela Renascer por conta de seu ódio contra o vizinho. Seu maior desejo é tomar as terras do marido de Maria Santa e por isso ele contrata jagunços para acabar com a vida do rival. No entanto, quem acaba morrendo é ele, não se sabe por culpa de quem, mas sua esposa Nena tem certeza que é por ordem de Inocêncio.

Essa relação conflituosa é o que acaba gerando os conflitos da segunda fase da história. Embora Belarmino morra no começo da história, ele é fio condutor do ódio de Mariana contra José Inocêncio e faz com que a moça apareça na vida da família do fazendeiro para se vingar.

O papel será do ator Antônio Calloni no remake de Renascer, que há pouco tempo viveu outro vilão, Matias de Além da Ilusão. Em 1993, o papel foi de José Wilker.

