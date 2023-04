Veja o horário da novela O Rei do Gado hoje, terça-feira, 11 de abril na Globo - Foto: Reprodução/Globo

Que horas começa a novela O Rei do Gado hoje (11/04)

A seleção brasileira feminina de futebol hoje, 11 de abril, joga contra a Alemanha em um amistoso em Nuremberg e a Globo exibirá a partida. Por isso, a programação da emissora mudou e O Rei do Gado começará alguns minutos mais cedo, às 17h15.

Quase todos capítulos desta semana de O Rei do Gado estão marcados para ter início depois das 17h20, apenas o capítulo desta terça-feira (11) é exceção. A atração de Benedito Ruy Barbosa passa no Vale a Pena Ver de Novo e é transmitida após a Sessão da Tarde, que hoje traz Sai de Baixo - O Filme.

O folhetim ficará no ar até às 18h30, quando cederá espaço para Amor Perfeito.

O que está acontecendo na novela O Rei do Gado

O delegado Valdir (Tadeu di Pietro) chamou Bruno para prestar depoimentos em Guaxupé e o aconselhou a ir com um bom advogado. O fazendeiro conseguiu apresentar um álibi e Luana ficou se perguntando quem pode ter atirado em Geremias (Raul Cortez) se o crime não foi cometido por Bruno.

Otávio (Guilherme Fontes) e Judite (Walderez de Barros) sentiram que Rafaela estava pressagiando Geremias. O veterinário alertou Rafaela que ela não está conseguindo disfarçar a alegria de ver o tio entre a vida e a morte após o tiro.

Ainda no capítulo de segunda-feira (10), Rafaela enterrou a bala que acertou Geremias, mas não encontrou a outra, enquanto Dimas (Paulo Coronato) e Julia (Maria Helena Pader) especularam sobre o que está acontecendo.

Já Judite e Luana ficaram aliviadas quando perceberam que a febre baixou e se perguntaram quem pode ter atirado em Geremias. A empregada ficou com os cuidados de Geremias no hospital.

Além disso, Rafaela negou em conversa com Otávio que tenha atirado no tio e Luana disse que não consegue acreditar que foi Bruno quem cometeu o crime.

Bruno é um dos suspeitos do crime em O Rei do Gado:

Mistério nos próximos capítulos: como Rafaela será desmascarada

Rafaela foi a megera que atirou em Geremias. Ela queria tirar o tio da jogada, mas não o matou, só acabou o levando para o hospital. Apesar da torcida contra da moça, ele vai sobreviver ao atentado e descobrirá quem o machucou.

Nos próximos capítulos do folhetim, depois que Geremias se recuperar e fizer uma viagem até a Itália para conferir o passado da suposta sobrinha, ele colocará a moça contra a parede. Além de revelar que descobriu que ela não é uma Berdinazzi de verdade, Geremias contará que a mulher foi descuidada e deixou digitais no estojo em que sobraram balas intactas na casa do fazendeiro.

Para sua sorte, ela não será presa pelo crime. Geremias fará um acordo para que ela desapareça de sua vida para sempre. Ele lhe dará algumas cabeças de gado e terras. Assim, ela deixará a fazenda dele e nunca mais retornará.

