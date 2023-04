Sessão da Tarde da semana: programação de filmes entre 10 e 14/4

Os filmes da Sessão da Tarde da semana são exibidos de segunda a sexta logo após a edição especial de Chocolate com Pimenta. A programação da vez inclui os longas-metragens Invictus (2009), Sai de Baixo: O Filme (2019), Jogada Certa (2010), entre outros títulos, conforme divulgado pela TV Globo.

Segunda-feira, 10 de abril - Invictus | Sessão da Tarde da semana

A semana começa com a exibição do filme Invictus, protagonizado por Morgan Freeman no papel de Nelson Mandela. Após ser eleito presidente, o líder percebe que a África do Sul continuava sendo um país racista e economicamente dividido, em decorrência do Apartheid. Para unir a população, ele se reúne com o capitão da equipe de rúgbi sul-africana, prestes a disputar a Copa do Mundo, para incentivar que a seleção seja campeã.

Título Original: Invictus

Elenco: Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Scott Eastwood

Direção: Clint Eastwood

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h20, horário de Brasília

Terça-feira, 11 de abril - Sai de Baixo: O Filme

Na comédia nacional Sai de Baixo, Caco Antibes descobre que seu apartamento no centro de São Paulo está prestes a ser vendido. Magda, Cassandra e Caquinho se mudam para a casa de Ribamar, no mesmo prédio, mas acabam se envolvendo no transporte de pedras preciosas, o que pode mandá-los para a cadeia mais uma vez.

Título Original: Sai de Baixo: O Filme

Elenco: Aracy Balabanian; Tom Cavalcante; Miguel Falabella; Marisa Orth;

Direção: Cris D'amato;

Nacionalidade: Brasileira

Horário: 16h05, horário de Brasília

Quarta-feira, 12 de abril - Jogada Certa | Sessão da Tarde da semana

Leslie Wright é uma mulher que procura seu amor verdadeiro, até que conhece e se apaixona por Scott McKnight, um astro do basquete. O caminho não é tão fácil já que o rapaz está interessado pela melhor amiga da protagonista, que por sua vez só tem olhos para o dinheiro dele. No entanto, o atleta sofre um acidente nas quadras e passa a ser tratado por Leslie, que é fisioterapeuta.

Título Original: Just Wright

Elenco: Queen Latifah, Common, Pam Grier, Paula Patton, Michael Landes, Laz Alonso

Dubladores: Leslie: Alessandra Araujo /Morgan Alexander:Marcia Regina /Ella: Arlete Montenegro /Scott: Affonso Amajones /Lloyd Wright: Gilmar Lourenço /Janice: Cecília Lemes /Dwyane Wade: Rodrigo Araújo /Paul: Sergio Corcetti /Raj: Silas Borges

Direção: Sanaa Hamri

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h40, horário de Brasília

Quinta-feira, 13 de abril - Diário de Uma Paixão (2004)

Na quinta, a programação da Sessão da Tarde da semana exibe Diário de Uma Paixão, um dos mais clássicos romances. Allie Hamilton e Noah Calhoun se conhecem na década de 1940, mas são separados pelos pais da rica moça que não aceitam que ela se relacione com um trabalhador sem recursos financeiros. O rapaz continua escrevendo cartas para sua amada, mas nunca recebe uma resposta já que a mãe interceptava as cartas. Os dois seguem suas vidas, até que o destino faz com que seus caminhos se cruzem novamente.

Título Original: The Notebook

Elenco: James Garner; Ryan Gosling; Rachel Mcadams; Gena Rowlands

Direção: Nick Cassavetes

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h30, horário de Brasília

Sexta-feira, 14 de abril - Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (2018) | Sessão da Tarde da semana

A programação da Sessão da Tarde da semana termina com a exibição de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, história proveniente da saga Harry Potter. Newt Scamander reencontra seus amigos Tina Goldstein, Queenie Goldstein e Jacob Kowalsk ao ser recrutado por Dumbledore para enfrentar Gellert Grindelwald, que escapou da custódia da Macusa e reúne seguidores que dividem o mundo entre seres de magos sangue puro e seres não-mágicos.

Título Original: Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

Elenco: Johnny Depp, Jude Law, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Jorge Lucas, Alexandre Moreno, Dan Fogler, Ezra Miller Zoë Kravitz, Philippe Maia, Eduardo Borgerth, Fabiana Aveiro, Renan Vidal, Evie Saide, Mabel Cezar, Alison Sudol

Direção: David Yates

Nacionalidade: Americana; britânica

Horário: 15h20, horário de Brasília