Que horas começa a novela Pantanal hoje: capítulo de sábado (28/05)

Que horas começa a novela Pantanal hoje? José Leôncio (Marcos Palmeira) descobrirá parentesco com Zé Lucas - Foto: Rede Globo

Capítulo será exibido logo depois do Jornal Nacional

No capítulo deste sábado, 28, José Leôncio e José Lucas vão finalmente descobrir que são pai e filho. A trama ainda vai mostrar que Tibério sofreu uma nova infecção e precisará ser operado novamente. Veja que horas começa a novela Pantanal hoje e o resumo do capítulo.

Que horas começa a novela Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje começa às 21h25, horário de Brasília. O folhetim fica no ar por 1h05 e será encerrado às 22h3o, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial, e será seguido do Altas Horas.

No capítulo deste sábado, José Lucas vai aceitar a proposta de trabalho oferecida por José Leôncio. Será ainda hoje que eles vão descobrir que são pai e filho. Filó (Dira Paes) desconfia de Muda (Bella Campos) – a mulher suspeita que foi ela quem soltou Levi (Leandro Lima).

O Velho do Rio (Osmar Prado) observa Levi, que pede ajuda a Alcides. Na fazenda, Jove (Jesuíta Barbosa) fica incomodado com o elogio feito por José Lucas a Juma (Alanis Guillen). Em breve, o peão vai começar a deixar mais claro seu interesse pela menina-onça.

José Leôncio comunica aos funcionários que José Lucas trabalhará como peão na fazenda. O fazendeiro ficará preocupado quando Ari (Cláudio Galvan) comunicar que Tibério teve uma infecção e teve que ser operado outra vez.

Tenório (Murilo Benício) resolve ajudar Levi, contrariando Guta (Julia Dalavia). Tadeu (José Loreto) não gosta da atenção que José Leôncio dá a José Lucas. Alcides diz a Levi que, assim como ele, pretende matar Tenório.

Zé Leôncio e Zé Lucas descobrem que são pai e filho

A descoberta de que Zé Leôncio e Zé Lucas são pai e filho promete ser um dos momentos mais emocionantes do capítulo de hoje. Um pequeno spoiler da cena já foi liberado pela Rede Globo.

O fazendeiro insiste que o rapaz conte para ele sobre o seu passado em Goiás – desde que o peão chegou na fazenda, Zé cismou que ele é muito parecido com o seu pai, o velho Joventino (Irandhir Santos).

Será durante essa conversa que Zé Lucas irá revelar o nome de sua mãe, Generosa (Giovana Cordeiro), e da currutela onde ela trabalhava. “Como ela se chamava?”, perguntará Zé Leôncio. “Minha mãe?”, retrucará José Lucas. “Num é dela que tâmo falâno?”, questionará o fazendeiro.

“Ela se chamava Fátima… Mais atendia pelo nome de Generosa”, revelará Zé Lucas. José Leôncio vai se lembrar do dia em que perdeu a virgindade com uma prostituta com esse nome.

Ao ouvir o nome Joventino, Zé Lucas vai se lembrar que sua mãe lhe contou que havia dormido com o filho de um homem com esse nome. “Ela num sabia mais nada a respeito dele, male mal conseguia lembrá que o nome dele era Zé Lucas, filho de um tal de Joventino… Mais a tropa toda chamava ele de…”, contará José Lucas. “Mineirinho”, completará Leôncio.

Aos poucos, os dois vão perceber que suas histórias se encaixam e que são pai e filho. José Lucas resolverá ficar de vez na fazenda do rei do gado.

+ Juma casa com Jove na novela Pantanal? Como foi em 1990