Juma casa com Jove na novela Pantanal? Como foi em 1990

As diferenças culturais entre Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) não vão impedir que os mocinhos fiquem juntos. Juma se casa com Jove por volta do capítulo 115 da trama original e os dois têm um final feliz na novela. Mais adiante, a protagonista fica grávida da primeira filha do casal.

Juma casa com Jove?

Juma casa com Jove em Pantanal. Se Bruno Luperi seguir a o roteiro original, a união dos dois ainda vai demorar um pouquinho para acontecer – em 1990, a cena foi ao ar no capítulo 115. O remake da Globo ainda está por volta do episódio 50.

Antes da união, Juma é chamada pelo padre para conversar. O sacerdote pergunta se a menina-onça foi batizada, mas ela nem ao menos sabe o que é isso. Impaciente, ela diz: “eu só quero me casar com o Joventino. Ele é meu homem, eu tô ‘prenha’ dele”.

O padre então leva a protagonista até a beira do rio e faz seu batizado. “Filha de Gil e de Maria, eu te batizo, Juma Marruá”, diz o religioso.

A jovem então começa a se arrumar com a ajuda das mulheres da família de Jove. Ela fica preocupada com a ausência do noivo, mas Filó (Dira Paes) explica que ele estará esperando por ela no altar.

A cerimônia é feita na fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) e gera comentários entre os convidados. “Florzô casando mais a onça Marruá. Quem diria”, diz Alcides (Juliano Cazarré). Além de Juma e Jove, o casamento também celebra a união de Muda (Bella Campos) e Tibério (Guito).

“Deixamos de lado vários pretextos e motivos que costumam colocar em uma cerimônia e nos ativemos apenas a um só: o amor. O amor de Jove por Juma, o amor de Tibério por Maria Rute. Essa é a razão principal que importa quando duas pessoas querem se unir pelo sagrado laço do matrimônio”, começa o padre.

Juma e Jove aceitam um ao outro como marido e mulher, e comemoram a união em uma grande festa na fazenda de Zé Leôncio. Na reta final da novela, a protagonista dá à luz a primeira filha do casal, chamada Maria Marruá Leôncio.

Casamento é interrompido pelo Velho do Rio

O Velho do Rio não aparece no casamento do neto, mas não deixa a comemoração passar em branco. Enquanto o padre oficializa a união dos protagonista, a entidade toca seu berrante na beira do rio e é ouvido por todos os convidados da cerimônia.

Na fazenda de Zé, todos ficam em silêncio para escutar o som do berrante. O protagonista fica atordoado: “parece o meu pai”.

É apenas no capítulo final que José Leôncio descobre que o Velho do Rio é de fato o seu pai, o velho Joventino. O protagonista tem um infarto pouco tempo depois de casar com Filó e morre. Sua alma enfim e encontra com o Velho, que lhe explica tudo o que aconteceu.

A entidade passa seu legado para Zé, que se torna o novo guardião das belezas naturais do Pantanal e passa a cuidar da sua família de longe, assim como o Velho fazia.

