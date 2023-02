Sessão da Tarde hoje exibe a comédia As Branquelas; veja o horário

Sessão da Tarde hoje exibe a comédia As Branquelas depois de Chocolate com Pimenta - Foto: Reprodução/Divulgação

A Sessão da Tarde hoje trará um filme que já foi exibido diversas vezes, mas ainda é muito amado pelo público: As Branquelas. A comédia estrelada pelos irmãos Marlon Wayans e Shawn Wayans estreou em 2004 e mostra dois agentes negros em uma jornada no mundo de ricos mesquinhos. A exibição na TV Globo é logo após a novela Chocolate com Pimenta.

Horário da Sessão da Tarde hoje na TV Globo

A Sessão da Tarde hoje começa às 15h30, depois de Chocolate com Pimenta, de acordo com a programação oficial da TV Globo. O filme ficará no ar até às 17h05, horário da novela O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo.

O filme escolhido para esta quinta-feira foi As Branquelas (2004). Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa tem 1 hora e 49 minutos de tempo original total e traz no elenco estrelas como Marlon Wayans, Shawn Wayans, Terry Crews, Jaime King, Frankie Faison, John Heard, Busy Philipps, Jennifer Carpenter, entre outros.

Na trama, os atrapalhados agentes do FBI Marcus e Kevin se envolvem em problemas no trabalho depois de atrapalhar mais uma operação. Com o fracasso, eles correm o risco de serem demitidos.

A dupla então é selecionada para escoltar as irmãs Brittany e Tiffany Wilson até um evento luxuoso que servirá de palco para que o FBI tente pegar uma quadrilha responsável por sequestros.

O problema, é que no meio do caminho, Marcus e Kevin cometem mais uma besteira e as patricinhas se recusam a aparecer no evento. Desesperados para manter o emprego, eles então se disfarçam e vão no evento no lugar das riquinhas.

Assista ao trailer do filme:

Vai ter As Branquelas 2?

As Branquelas é um filme amado por grande parte do público, mas até hoje nada de uma continuação sobre a história dos agentes do FBI que se fantasiam de garotas brancas ricas.

Em março de 2018, o ator e produtor Marlon Wayans, que interpreta Marcus na trama do filme, disse a um fã durante uma participação na MTV norte-americana sobre a possiblidade de um novo filme existir.

"Eu não sei, mas há muito barulho acontecendo e muitas pessoas estão pedindo para fazermos, então eu e meus irmãos estamos conversando sobre o assunto. Então se as coisas derem certo, nós esperamos fazer As Branquelas 2", disse Marlon.

Quatro anos se passaram desde esta entrevista e uma continuação para a comédia ainda não foi confirmada. Os fãs continuam aguardando com esperanças.

Onde mais assistir As Branquelas?

Caso perca a exibição da Sessão da Tarde hoje, você ainda poderá conferir a comédia. As Branquelas está disponível em mais de um streaming brasileiro. Em alguns deles, só ser assinante já basta, em outros é necessário alugar. Há opções legendadas e também dubladas.

Netflix: As Branquelas está disponível para quem é assinante da plataforma. Os valores dos planos variam de R$ 18,90 a R$ 55,90.

Paramount+: a assinatura custa R$19,90 ao mês e 7 dias grátis são oferecidos.

Amazon Prime Video: o filme está disponível para aluguel por R$ 7,90.

Youtube Filmes: As Branquelas pode ser alugado (apenas legendado) por R$ 7,90 em HD ou R$ 5,90 em SD.

Google Play Filmes: também só legendado, é possível alugar por R$ 5,90.

Filme de amanhã da Sessão da Tarde

Amanhã, sexta-feira, a Sessão da Tarde também começa às 15h30. O filme da vez será Eu Sou O Número Quatro, de 2011. A ficção científica estrelada por Alex Pettyfer, Dianna Agron e Teresa Palmer é baseada no livro da série Os Legados de Lorien, do autor Pittacus Lore.

Na história do longa-metragem, nove crianças dotadas de poderes, mais seus tutores, são os únicos sobreviventes de uma guerra que aconteceu no planeta natal do grupo, chamado Lorien. Eles vivem na terra escondidos, mas estão sendo perseguidos. Três já morreram e o número quatro é o próximo deles.