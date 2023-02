8 novelas mexicanas que deveriam entrar na Globoplay em 2023

A Rede Globo anunciou um acordo com TelevisaUnivision, gigante no mercado internacional e principal empresa de mídia e conteúdo em espanhol do mundo, de acordo com o Gshow. Com isso, mais novelas mexicanas chegarão ao território brasileiro por meio da Globoplay.

A plataforma streaming já tem diversos sucessos, como Marimar, A Usupardora, Maria do Bairro, entre outras, e promete trazer mais em 2023. Alguns folhetins já estão confirmados e os demais são algumas obras que fariam a alegria da galera que ama as produções mexicanas.

Séries e novelas do Globoplay 2023

1 - A Candidata - novelas mexicanas na Globoplay

Estrelada por Silvia Navarro, badalada atriz mexicana, A Candidata, de 2016, chega na plataforma streaming em junho deste ano. A produção faz parte do acordo entre as empresas de mídia e ainda é inédita no Brasil. A trama segue o mundo da política e mostra a visão de uma candidata a cadeira presidencial do México.

2 - A Intrusa

Outra produção que já está confirmada para aparecer no catálogo da Globoplay em 2023 é A Intrusa, produção de 2001. A estreia será em setembro e traz a atriz Gabriela Spanic, a eterna Paola Bracho e Paulina Martinez de A Usurpadora.

Spanic compartilha a tela com Arturo Peniche em A Intrusa e interpreta a personagem Virginia Martinez. A moça é babá dos filhos de Rodrigo Junqueira, que ao perceber que vai morrer, pede para se casar com ela em segredo para que a moça cuide das crianças e assume os bens dele.

3 - O Privilégio Amar - - novelas mexicanas na Globoplay

A novela O Privilégio Amar de 1998 também está confirmada para setembro de 2023 no catálogo da Globoplay. Um clássico entre as novelas mexicanas que já vieram ao Brasil, o folhetim foi ao ar nas telinhas pelo SBT, canal muito conhecido por exibir várias obras latinas.

Com Adela Noriega no elenco, atriz que apareceu em Manancial (2001 - 2002), Amor Real (2003), Quinceañeara (1987 - 1988), entre outras, O Privilégio Amar mostra Cristina, uma garota órfã que vê um sonho se tornando realidade quando consegue se transformar em modelo.

melhores novelas antigas da Globo

4 - El Amor Invencible - novelas mexicanas na Globoplay

El Amor Invencible é um lançamento de 2023 que começa agora em fevereiro sua exibição no México. O folhetim poderia aparecer entre o segundo semestre e o começo do próximo ano no catálogo da Globoplay, pois é produzido pela TelevisaUnivision e exibido pelo canal Las Estrellas, que agora tem contrato com a Globo.

A esscolha do folhetim seria uma boa para os amantes de novelas mexicanas, que muitas vezes esperam anos para ver produções inéditas por aqui. Além disso, a produção tem a atriz Angelique Boyer, muito badalada no meio.

El Amor Invencible é remake de Mar Salgado, de 2014, que mostra uma mulher que busca por justiça depois que descobre que seus filhos gêmeos não morreram no parto.

5 - Perdona Nuestros Pecados

Outra novela inédita que podia chegar ao Brasil por meio do acordo da Globo com a TelevisaUnivision poderá ser Perdona Nuestros Pecados, remake de um sucesso chileno de 2017. A produção estreou em janeiro e também é exibida pela conhecida Las Estrellas.

Com os atores Oka Giner e Emmanuel Palomares, o folhetim traz o amor proibido entre Elsa e Andrés. Ela é filha do homem mais rico da cidade e ele é da família da empregada da família da moça.

6 - María Mercedes

A atriz Thalía é uma querida por quem ama as novelas mexicanas clássicas, como Maria do Bairro e Marimar, que já estão no catálogo da Globoplay. Outra produção que faria a alegria de muita gente se aparecesse no catálogo do streaming seria María Mercedes, folhetim que estrelou entre 1992 e 1993.

A produção da Televisa já foi ao ar no SBT e mostra uma pobre menina que é abandonada com os irmãos pela mãe e precisa trabalhar nas ruas vendendo bilhetes de loteria e flores.

Relembre a canção que a cantora fez para a abertura da novela:

7 - Se nos Deixam

Se nos Deixam foi exibida em 2022 no SBT, que trouxe o folhetim de 2021 ainda inédito no Brasil. Como várias produções que anteriormente passaram pelo SBT foram parar no catálogo da Globoplay, a produção poderia ser uma adição da plataforma streaming, que é querido entre os fãs de novelas mexicanas e fez barulho nas telinhas do canal de Silvio Santos.

Na trama, que é remake de um sucesso chileno de 2016, Alicia é uma mulher casada há 25 anos com Sergio, com quem tem três filhos. Ela é feliz, até que descobre que o amado é infiel com ela há anos. Ela se divorcia e então precisa começar uma vida nova.

8 - Eternamente Amándonos

Assim como El Amor Invencible, Eternamente Amándonos estreia nas telinhas da Las Estrellas, da TelevisaUnivision, agora em fevereiro de 2023. Como o folhetim é novidade, faria a alegria de muita gente que acompanhar novelas mexicanas se chegasse logo ao Brasil. A produção conta com o brasileiro Marcus Ornellas e a cantora e atriz Alejandra Robles Gil. O romance de Paula e Rogelio é proibido e conturbado, por isso, eles se casam em segredo. No entanto, o pior está só por vir. Depois que Paula chega à casa da família do novo marido, a mãe dele, Martina, fica obcecada com a ideia de arruinar a vida da nora. Leia também

Novelas cotadas para substituir Chocolate com Pimenta