Que horas começa Jumanji na Globo hoje?

O público da Tela Quente vai assistir hoje, 24 de julho, o filme Jumanji na Globo com os atores Jack Black e Dwayne Johnson. O longa é um clássico dos cinema e vai começar às 22h25, de Brasília, logo após a novela Terra e Paixão - e o DCI ensina como assistir online e de graça.

Como assistir Jumanji na Globo ao vivo de graça?

A exibição da Tela Quente hoje começa às 22h25 e a boa notícia é que o público pode assistir Jumanji na Globo de forma online e de graça.

Isso porque, a plataforma de streaming GloboPlay permite que o internauta acompanhe toda a programação da emissora pelo celular sem pagar nada, mas é necessário fazer uma conta - também gratuita.

Passo 1: acesse o site: https://globoplay.globo.com/, aperte o botão "entrar" e em seguida o "cadastre-se";

Passo 2: informe dados pessoais, como nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e cidade em que mora;

Passo 3: selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte o botão que finaliza o processo. Depois, é só usar seu login e senha para acessar o serviço e clicar na aba "Agora na TV" no horário do filme.

Sobre o filme Jumanji

O elenco de Jumanji: Próxima Fase está repleto de atores e atrizes de primeira linha, alguns dos quais apareceram no último filme e outros que são novos na franquia. O terceiro filme de Jumanji é dirigido por Jake Kasdan e leva os personagens favoritos dos fãs em outra aventura estrondosa em Jumanji, enquanto eles enfrentam perigos desconhecidos para resgatar um amigo.

A franquia popular é baseada nos dois livros, Jumanji e Zathura , que foi escrito pelo premiado autor de livros infantis Chris Van Allsburg. Esses clássicos altamente imaginativos resultaram na criação dos filmes Jumanji (1995), Zathura: A Space Adventure (2005), Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) e agora Jumanji: The Next Level (2019). Mas os dois últimos filmes ganharam vida própria deixando os livros para trás.

