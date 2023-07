Sessão da Tarde da semana: filmes de 24 a 28 de julho de 2023

A Sessão da Tarde da semana, de 24 a 28 de julho de 2023, traz filmes de animação, romance, ficção científica, comédia e aventura! A programação começa com Falando Grego e depois segue com Mentes Sombrias, A Aposentadoria e muito mais! As exibições começam às 15h25, de Brasília, logo após a novela Mulheres de Areia.

Segunda-feira, 24 de julho - Falando Grego | Sessão da Tarde da semana

O primeiro filme desta semana na programação da Globo é Falando Grego, estrelado pela atriz Nia Vardalos, também protagonista da trilogia Casamento Grego e a comédia romântica Eu Odeio o Dia dos Namorados. A história do longa-metragem de 2009 segue Georgia, uma mulher americana de origem grega que trabalha como guia turística na Grécia e está frustrada profissionalmente.

Georgia acha sua vida entediante e se irrita ao ver que os turistas se importam mais com compras do que qualquer outra coisa. Mas tudo isso muda quando ela é surpreendida pela chegada de um grupo de turistas diferentes, divertidos e desajustados. Ao conhecer Irv Gordon, ela começa a aprender como deve aproveitar a vida e quem sabe até achar um grande amor.

Título original: My Life In Ruins

Elenco: Alexis Georgoulis, Richard Dreyfuss, Nia Vardalos, Rachel Dratch, Harland Williams, Rita Wilson

Direção: Donald Petrie

Nacionalidade: Americana e espanhola

Horário: 15h25

Assista ao trailer do filme que começa a Sessão da Tarde da semana:

Terça-feira, 25 de julho - Mentes Sombrias

Na terça-feira, o público vai conferir na Sessão da Tarde da semana o filme Mentes Sombrias, de 2018, obra baseada no livro homônimo de Alexandra Bracken. A produção hollywodiana é estrelada por Amandla Stenberg, conhecida como a pequena Rue de Jogos Vorazes, além de protagonizar Tudo e Todas as Coisas e O Ódio que Você Semeia, além de contar com Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Patrick Gibson e Bradley Whitford no elenco.

A trama da adaptação literária se passa em um mundo apocalíptico em que uma pandemia matou a maior parte das crianças e jovens. Alguns dos sobreviventes desenvolvem superpoderes, mas são arrancados de suas famílias para ficar sob o domínio do governo, que teme o que pode ser feito com essas habilidades especiais.

Título original: The Darkest Minds

Elenco: Bradley Whitford, Mandy Moore, Skylan Brooks, Gwendoline Christie, Amandla Stenberg, Patrick Gibson, Harris Dickinson

Direção: Jennifer Yuh Nelson

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Confira o trailer:

Quarta-feira, 26 de julho - A Aposentadoria | Sessão da Tarde da semana

Na quarta-feira a Sessão da Tarde da semana exibe A Aposentadoria, filme argentino de 2019. Na história do longa-metragem latino, Rodolfo é um médico que acabou de se aposentar e que mora sozinho desde a morte de sua esposa. Por conta de um imprevisto, tudo muda na vida do médico recém-aposentado, porque sua filha Laura, que quase não fala com ele há muito tempo, precisa morar com ele temporariamente.

Título original: El Retiro

Elenco: Luis Brandoni, Nancy Dupláa, Gabriel Goity

Direção: Ricardo Díaz Iacoponi

Nacionalidade: Argentina

Horário: 15h25

Quinta-feira, 27 de julho - Shrek 2 na Sessão da Tarde da semana

Quinta-feira será dia de ver animação na Sessão da Tarde da semana. O público irá conferir Shrek 2, da famosa franquia sobre o mal-humorado ogro Shrek, sua amada Fiona e seus amigos burro e gato de botas. Nesta produção de 2004, indicada ao Oscar de melhor animação e melhor canção original, Shrek e a princesa Fiona estão felizes no pântano, mas precisam partir para Tão Tão Distante quando ela recebe uma carta de seus pais convidando o casal para um jantar especial, já que eles ainda não conhecem o marido da herdeira.

Porém, quando Shrek conhece os sogros é quando os problemas começam, pois eles nem sabiam que a princesa havia ficado com um ogro para começo de conversa. Shrek então decide ir atrás de uma solução, mas acaba em uma enrascada.

Título Original: Shrek 2

Direção: Andrew Adamson, Conrad Vernon, Kelly Asbury

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Sexta-feira, 28 de julho - Dora e a Cidade Perdida

Quem encerra a semana da Sessão da Tarde é Dora e a Cidade Perdida, de 2019, adaptação em live-action da popular série infantil Dora, a Aventureira. A produção é estrelada pela atriz Isabela Merced e também ganha a adição dos atores Jeff Wahlberg, Michael Peña, Eugenio Derbez, Eva Longoria, entre outros.

Na história, a adolescente Dora tem que lidar com os dilemas da difícil vida do ensino médio enquanto encara perigos durante uma grande aventura que conta com a história de seu amiguinho macaco Boots e o seu primo Diego.

Título Original: Pete's Dragon

Elenco: Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl Urban

Direção: David Lowery

Nacionalidade: Americana

Horário: 15h25

Outros filmes que vão passar na Globo esta semana

Segunda-feira (24/07)

Tela Quente - 22h25: Jumanji: Próxima Fase

Sexta - feira (28/07)

Corujão I - 03h00: Ferrugem

Corujão II - 04h25: Para se Divertir, Ligue...

Sábado (29/07)

Sessão de Sábado - 14h10: X-Men - O Filme

Supercine - 01h00: O Golpe

Corujão I - 04h15: Náufrago

Domingo (30/07)

Temperatura Máxima - 12h30: O Destino De Júpiter

Domingo Espetacular - 00h20: A Vigilante

Cinemaço - 02h10: Tróia

