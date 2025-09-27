Que horas começa o Altas Horas hoje e por que é mais tarde?

O Altas Horas deste sábado (27) vai começar mais tarde. O programa da TV Globo comandado por Serginho Groisman terá início às 00h20 (horário de Brasília), logo após a luta do Popó e Wanderlei, no Spaten Fight Night. O semanal termina às 01h25.

Convidados do Altas Horas

No programa deste sábado, o Altas Horas vai prestar uma homenagem a Marília Mendonça, marcando os quatro anos de saudade da cantora. Para isso, a atração reexibe um compilado de momentos marcantes da artista no palco de Serginho Groisman, originalmente reunidos no especial exibido em novembro de 2021, logo após sua trágica partida.

De acordo com a Globo, o especial reúne ainda apresentações de sucessos que marcaram geração, como “Infiel”, “Eu Sei de Cor”, “De Quem é a Culpa?”, “Ciumeira” e “Supera”. Outras participações foram em 2019, já grávida de seu filho Léo Mendonça Huff; em 2020, durante a pandemia, em que cedeu entrevista remota; e retornando presencialmente em fevereiro de 2021, em sua última presença no programa.

Para assistir ao vivo o programa, é só acompanhar pela televisão ou na aba ao vivo da Globoplay. Caso prefira assistir em outra horário, a plataforma streaming também permite que o público confira o conteúdo gratuitamente. Porém, tudo isso mediante a criação de uma conta gratuita no site.