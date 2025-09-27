Cinema & TV

Que horas começa o Altas Horas hoje e por que é mais tarde?

Programa começa após a luta do Popó

Escrito por Anny Malagolini
Altas horas hoje Foto: Globo/ Bob Paulino

O Altas Horas deste sábado (27) vai começar mais tarde. O programa da TV Globo comandado por Serginho Groisman terá início às 00h20 (horário de Brasília), logo após a luta do Popó e Wanderlei, no Spaten Fight Night. O semanal termina às 01h25.

Convidados do Altas Horas

No programa deste sábado, o Altas Horas vai prestar uma homenagem a Marília Mendonça, marcando os quatro anos de saudade da cantora. Para isso, a atração reexibe um compilado de momentos marcantes da artista no palco de Serginho Groisman, originalmente reunidos no especial exibido em novembro de 2021, logo após sua trágica partida.

De acordo com a Globo, o especial reúne ainda apresentações de sucessos que marcaram geração, como “Infiel”, “Eu Sei de Cor”, “De Quem é a Culpa?”, “Ciumeira” e “Supera”. Outras participações foram em 2019, já grávida de seu filho Léo Mendonça Huff; em 2020, durante a pandemia, em que cedeu entrevista remota; e retornando presencialmente em fevereiro de 2021, em sua última presença no programa.

Para assistir ao vivo o programa, é só acompanhar pela televisão ou na aba ao vivo da Globoplay. Caso prefira assistir em outra horário, a plataforma streaming também permite que o público confira o conteúdo gratuitamente. Porém, tudo isso mediante a criação de uma conta gratuita no site.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Além de Mário Sérgio, quem morre em Vale Tudo?

Confira que horas vai começar a novela Vale Tudo hoje

Quem saiu do Masterchef Confeiteiros: Wagner é eliminado

Qual o filme da Tela Quente dessa segunda?

Domingo Maior hoje vai passar filme John Wick – de volta ao jogo

Temperatura Máxima hoje vai exibir o filme Terremoto: a Falha de San Andreas

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes