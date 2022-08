Que horas começa o Bake Off hoje? Saiba horário e como serão provas do episódio - Foto: Reprodução/SBT

Que horas começa o Bake Off 2022 hoje no SBT – 27/08

O reality show que definirá o melhor confeiteiro amador de 2022 exibirá seu quarto episódio neste sábado, 27 de agosto, dia em que horas começa o Bake Off Brasil será após estreia de programa especial que mostra os bastidores da competição do SBT. Por enquanto, três participantes deixaram a briga pelo título de campeão da edição.

Às 22h30 será que horas começa o Bake Off Brasil 2022 de hoje, sábado, 27 de agosto. A competição ficará 1 hora e meia no ar e depois dará espaço para o programa Notícias Impressionantes. De acordo com a programação oficial da emissora de Silvio Santos, o reality show será exibido logo após o programa Bake Off Brasil – Cereja do Bolo. A atração estreará hoje e mostrará os bastidores da oitava temporada do reality show. A apresentação será de Dony De Nuccio.

O SBT já revelou quais serão os desafios dos participantes neste quarto episódio, em que horas começa o Bake Off será às 22h30. Os competidores vão precisar fazer um “bolo drink” na prova de criatividade, a primeira do episódio. Este bolo será inspirado nos drinks mais famosos do Brasil e do mundo e precisará ter o formato do recipiente característico do drink escolhido, além de duas técnicas obrigatórias na decoração e pelo menos 30 cm de altura.

Na segunda prova do episódio, a técnica, será necessário recriar a receita escolhida pela jurada Beca Milano, intitulada Triângulo de Choux. O prato será formado por quatro triângulos equiláteros formados por laterais feitas de praliné de amendoim e um total de 45 choux na parte interna, sendo 27 delas recheadas com creme de confeiteiro de romã e 18 recheadas com creme de confeiteiro de damasco. Além disso, todas as choux precisarão ser banhadas com chocolate rosa e amarelo em diferentes tons e haverá um entrelaçado de avelãs caramelizadas no centro.

Leonardo foi o campeão do Avental Azul na semana passada, por isso ele terá vantagem em uma das provas deste novo episódio.

Programação do SBT hoje

Bake Off Brasil – Cereja do Bolo: 21h30 a 22h30

Bake Off Brasil – Mão na Massa: 22h30 a 00h00

Notícias Impressionantes: 00h00 a 02h00

O episódio exibido na semana passada já está disponível na íntegra no canal do Youtube do reality show. Assista e se prepare para a competição de hoje:

Quem já saiu do Bake Off 2022?

Lola, designer de interiores de 44 anos de idade foi a primeira a deixar o programa de confeitaria. Após a execução das provas de criatividade e técnica, em que a participante não agradou, ela foi escolhida para ganhar o título de primeira eliminada.

Na semana seguinte, quem deixou o programa foi Thayna, analista digital de 26 anos, que se deu mal após a avaliação dos jurados. No terceiro episódio do reality, Rogéria foi a eliminada da vez. Costureira carioca de 54 anos de idade, a participante perdeu a briga por permanência após a decisão de Beca Milano e Giuseppe Gerundino, que definiram a participante a pior do dia.

Quem continua no jogo

Rodrigo – 25 anos, cozinheiro hospitalar

Maria Laura – 30 anos, arquiteta

Márcio – 42 anos, cantor gospel

Camilo – 26 anos, coreógrafo

Fabiano – 40 anos, é comerciante

Renan – 30 anos, estudante

Emilly – 25 anos, atendente de hospital

Fresley – 40 anos, administrador

Talita – 33 anos, vendedora de semijoias

João Pedro – 27 anos, empresário

Juliana – 45 anos, psicóloga

Beatriz – 28 anos, nutricionista

Leonardo – 24 anos, gerente comercial

Lucas – 22 anos, empreendedor

Ethelandia – 44 anos, decoradora de casamento

