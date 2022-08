Que horas começa o jogo no SBT hoje, terça-feira? (09/08/2022)

Confira as informações sobre o jogo do SBT hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Valendo a vaga na semifinal da Libertadores, o torcedor quer saber que horas começa o jogo no SBT hoje, terça-feira em 9 de agosto de 2022. Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da emissora paulista, logo depois do episódio inédito de Poliana Moça. Confira todas as informações da programação.

Que horas começa o jogo no SBT hoje?

A transmissão do jogo entre Flamengo e Corinthians hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília nesta terça-feira, 9 de agosto de 2022.

Valendo a partida de volta nas quartas de final, as equipes disputam a vaga na semifinal da Copa Libertadores no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No primeiro duelo, o Flamengo venceu o Corinthians por 2 a 0, gols de Gabigol e Arrascaeta. Agora, quem vencer a partida está classificado para a próxima fase, onde irá enfrentar Talleres ou Vélez, de acordo com o chaveamento da Conmebol.

Téo José será o responsável por narrar o clássico das nações desta terça-feira, enquanto Emerson Sheik, Mauro Beting e Nadine Basttos comentam os melhores lances. A partida será transmitida para todos os estados do Brasil ao vivo.

Flamengo x Corinthians – Libertadores

Data: Terça-feira, 09/08/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SBT, Site do SBT e SBT Vídeos

Como assistir SBT online?

Além de assistir pela TV, o torcedor também tem a opção de acompanhar pelo site do SBT (www.sbt.com.br), que disponibiliza de graça a retransmissão das imagens do canal principal.

O torcedor deve acessar o portal da emissora, clicar no ícone do SBT ao lado esquerdo superior, onde está escrito “AO VIVO” em vermelho, e esperar pelo player abrir. A partir daí, é só apertar o play no vídeo e assistir seja pelo celular, tablet ou computador.

Se preferir, o torcedor também pode baixar no celular o SBT Vídeos, tanto para Android como iOS.

Programação do SBT hoje

Além de ter acesso a informação de que horas começar o jogo no SBT hoje, terça-feira em 9 de agosto, o torcedor também confere a programação completa com a rodada da Libertadores.

No entanto, é importante ressaltar que mudanças na rede podem acontecer de acordo com cada estado.

06:00 Primeiro Impacto

12:00 Carrossel

13:15 Esmeralda

15:00 Casos de Família

16:00 Fofocalizando

17:00 Cuidado Com O Anjo

18:15 A Desalmada

19:45 SBT Brasil

20:30 Poliana Moça

21:30 Libertadores

23:15 Programa do Ratinho

00:30 The Noite com Danilo Gentili

01:30 Operação Mesquita

02:15 Que Não Viu Vai Ver