Que horas é Flamengo x Corinthians hoje na Libertadores (09/08/22)

No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Gabigol

Flamengo x Corinthians entram em campo na noite dessa terça-feira, 9 de agosto, em jogo de volta das quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo, o Rubro-Negro venceu por 2 x 0, e agora busca um empate para se classificar. Já o Timão vive um momento de pressão e terá que suar para seguir na competição. A partida será no Maracanã, onde são esperados mais de 60 mil torcedores.

Horário de Flamengo x Corinthians na Libertadores hoje

O jogo do Flamengo x Corinthians na Libertadores vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília. A transmissão ficará por conta do SBT e Conmebol TV. A narração será de Téo José, com comentários de Mauro Beting, Nadine Basttos e Emerson Sheik.

Outra opção é assistir na Conmebol TV, disponível em operadoras de TV por assinatura. Online, o site do SBT vai retransmitir a partida de graça (www.sbt.com.br).

Como foi o jogo de ida?

Assim como todo duelo entre Flamengo e Corinthians, o primeiro confronto das quartas de final na Libertadores foi eletrizante. O duelo começou equilibrado no primeiro tempo, até Arrascaeta abrir o placar aos 37 minutos.

O Timão não conseguiu responder à altura, levando o placar até a segunda metade. Superior dentro de campo, o Flamengo ampliou o placar com Gabigol aos 6 minutos de partida. Sem gol fora de casa, tudo o que o Flamengo precisa para se garantir é um empate.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do jogo.

