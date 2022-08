A entrevista com o presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional terá 40 minutos de duração.

Panelaço hoje? Com Bolsonaro no Jornal Nacional, web faz convocação

Eleições 2022 – Bolsonaro no Jornal Nacional abre a sequência de entrevistas com candidatos a presidência da república. O jornal está marcado para começar às 20h30 do horário de Brasília e a web convocou um panelaço hoje, durante a participação do presidente.

Além de Bolsonaro (PL), que disputa a reeleição, o jornal da Rede Globo receberá ao longo da semana os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Panelaço hoje com Bolsonaro no Jornal Nacional

O início da campanha eleitoral de 2022 e os compromissos políticos dos candidatos na mídia já acendeu o ânimo dos eleitores na redes sociais. Prova disso é que uma série de tweets e publicações nessa segunda organizam um panelaço hoje, simultaneamente a entrevista de Bolsonaro no Jornal Nacional.

Em 2021, durante pronunciamento sobre a pandemia, Bolsonaro também foi alvo de panelaço.

À época, as capitais Recife, Rio de Janeiro, Brasília, Vitória, João Pessoa, Florianópolis, Fortaleza e São Paulo registraram a manifestação.

Hoje é dia de #panelaço contra o MENTIROSO!!!! pic.twitter.com/PUOv02s0Nx — Higor Betramini ✨👬💖🦋 (@HBetramini) August 22, 2022

Na corrida eleitoral de 2018, Bolsonaro também esteve no JN; relembre a participação:

Entrevistas nas eleições 2022

O primeiro turno das eleições está previsto para o dia 2 de outubro de 2022, e se houver segundo turno o pleito será no dia 30 de outubro, e até lá os candidatos passarão por uma série de sabatinas. A Rede Globo inicia a rodada de entrevistas com Bolsonaro e encerrará a semana com Simone Tebet. Veja a programação de debates das eleições aqui.

Jair Bolsonaro (PL): 22 de agosto, segunda, a partir das 20h30;

Ciro Gomes (PDT): 23 de agosto, terça, a partir das 20h30;

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 25 de agosto, quinta, a partir das 20h30;

Simone Tebet (MDB): 26 de agosto, sexta, a partir das 20h55.