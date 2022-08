Candidata do MDB fecha semana de sabatinas

Que horas começa o Jornal Nacional hoje com Simone Tebet

Que horas começa o Jornal Nacional hoje com Simone Tebet

A partir desta sexta-feira, 26, o Jornal Nacional começa mais tarde devido ao início das propagandas políticas na TV. 20h55, horário de Brasilia, é que horas começa o Jornal Nacional hoje, que conta com a participação de Simone Tebet, candidata à presidência pelo MDB que fecha a semana de sabatinas exibidas no noticiário.

Que horas começa o Jornal Nacional hoje na Globo?

O Jornal Nacional hoje começa às 20h55, horário de Brasília, na Globo. William Bonner e Renata Vasconcellos entrevistam Simone Tebet, candidata do MDB à presidência nas eleições 2022. Assim como os demais candidatos, a política será sabatinada durante 40 minutos pelos âncoras.

O principal jornal da Globo segue em exibição neste mesmo horário enquanto as propagandas políticas estiverem no ar. O horário eleitoral do primeiro turno começa em 26 de agosto e vai até 29 de setembro, às 13h e 20h30, e no segundo turno, entre 7 e 28 de outubro.

Além do Jornal Nacional, a novela Pantanal também sofre alterações e passa a começar às 21h55, horário de Brasília. Na grade da manhã, a mudança impacta o Globo Esporte que teve seu início adiantado para 12h40.

O programa de hoje começa com a entrevista de Simone Tebet. Bonner e Vasconcellos devem questionar a candidata os principais temas de sua campanha política e planos de governo para o Brasil caso seja eleita. A entrevista de Tebet é a última da semana de sabatinas promovida pela Globo com os principais candidatos à presidência. Já passaram pela bancada Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A sabatina será exibida no canal aberto da Globo na televisão e também pela internet, através do portal G1 e da plataforma de streaming Globoplay. Após o encerramento do programa ao vivo, a entrevista será disponibilizada gratuitamente na íntegra nessas mesmas plataformas.

Como assistir o Jornal Nacional ao vivo com Simone Tebet?

Os espectadores que estiverem longe da televisão na hora do Jornal Nacional podem acompanhar o noticiário pelo computador ou smartphone.

Assistir o Jornal Nacional pelo G1:

1- Acesse o link da transmissão, que será disponibilizado na página do Jornal Nacional, no navegador de seu smartphone ou computador no horário indicado;

2- Uma tela de vídeo abrirá na página. Clique no play e espere carregar;

3 – Em poucos segundos, a transmissão será iniciada.

Assistir o Jornal Nacional pelo Globoplay:

1- Abra o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store (https://globoplay.globo.com/).

2- Na página inicial da plataforma, clique no canto superior direito para fazer o login ou se cadastrar.

3- Quem já tiver cadastro só precisa inserir o e-mail e a senha, ou fazer o login com as contas do Facebook, Apple ou Google.

Já os novos usuários terão que se cadastrar e inserir os seguintes dados: nome completo, e-mail, criação de uma senha, gênero, data de nascimento e endereço. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

4- Cadastro ou login feitos, clique no ícone ‘Agora’. A transmissão irá começar em poucos segundos.

Onde assistir as entrevistas com os presidenciáveis?

As quatro entrevistas com Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Lula e Simone Tebet podem ser assistidas na íntegra após a exibição na TV. Quem perdeu alguma das sabatinas pode assisti-las posteriormente no G1 ou no Globoplay.

No G1: Para assisti qualquer uma das sabatinas, acesse o portal do Jornal Nacional (https://g1.globo.com/jornal-nacional/). No canto direito, há uma aba escrito ‘Eleições’.

Já estão disponíveis os papos com Bolsonaro, Ciro e Lula; basta clicar sobre qual vídeo você deseja assistir. Na página de cada candidato, há o vídeo na íntegra e também os trechos mais importantes, separados por tema.

No Globoplay: quem optar por assistir na plataforma de streaming só precisa procurar por ‘Jornal Nacional’ na aba de busca para ter acesso gratuito no programa. Vale lembrar que é necessário ter um cadastro para assistir aos vídeos do noticiário.