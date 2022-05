Que horas começa Pantanal hoje: resumo de segunda-feira (09/05)

Mais uma semana começa com a exibição de Pantanal logo após o Jornal Nacional nesta segunda-feira, 9 de maio. No capítulo de hoje, Trindade (Gabriel Sater) e Eugênio (Almir Sater), pai e filho na vida real, tocam uma moda de viola juntos. O público também acompanha a vida de Juma (Alanis Guillen) no Rio de Janeiro. Veja que horas começa Pantanal hoje na Globo.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje começa às 21h30, horário de Brasília. O folhetim fica no ar por 1h05 e será encerrado às 22h35, de acordo com a programação oficial da Globo.

Também é possível acompanhar a novela pela aba ‘agora na TV’ no Globoplay mediante cadastro gratuito. O episódio também fica disponível na plataforma de streaming após a exibição na televisão, mas para assistir é necessário ter um dos planos pagos de assinatura.

No capítulo de hoje, Nayara (Victória Rossetti) vai pensar em se vingar de Jove (Jesuíta Barbosa) após descobrir que o rapaz tem uma nova namorada, Juma (Alanis Guillen). Enquanto isso, a menina-onça segue estranhando o modo de viver na capital fluminense.

No Pantanal, Tenório (Murilo Benício) se explica para José Leôncio (Marcos Palmeira) e o questiona sobre o futuro de seus negócios. Trindade (Gabriel Sater) afirmará que a sucuri que estava na canoa era o Velho do Rio (Osmar Prado) – o novo peão do pedaço também vai participar de uma roda de viola com Eugênio (Almir Sater), conforme mostrado na prévia do episódio no último sábado.

Haverá também um novo conflito entre Tenório e Zé Leôncio. O fazendeiro vai defender Tadeu (José Loreto) após o peão ser menosprezado pelo pai de Guta (Julia Dalavia). Além disso, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) começa a desconfiar das viagens do marido para São Paulo. Em breve, em cenas que devem ser exibidas na próxima semana, ela descobrirá que Tenório tem uma segunda família e começará a se envolver com Alcides (Juliano Cazarré).

Programação Globo – 09/05/2022

Pantanal é a quinta e última novela da grade da Globo exibida de segunda a sábado. A programação de folhetins começa às 14h45 com a reprise de O Cravo e a Rosa; às 17h, o público acompanha a reta final de O Clone, que será substituída por A Favorita a partir de 16 de maio.

As novelas inéditas começam a partir das 18h25 com Além da Ilusão, que segue no ar até 19h10. Quanto Mais Vida, Melhor, que também está na reta final, começa às 19h40 – o folhetim será substituído por Cara e Coragem a partir de 30 de maio. Já Pantanal finaliza o dia de novelas às 21h30.

01:55 A Rocha

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia São Paulo

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Um Bom Partido

17:05 O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Maze Runner: A Cura Mortal

