Maria Bruaca Pantanal 1990 e o que significa o ‘Bruaca’

Maria Bruaca em Pantanal de 1990 era uma das personagens mais marcantes da segunda fase do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. Conhecida pelo apelido que maldosamente seu marido Tenório a chama, a mulher dá o troco ao trair o esposo com um peão mais bonito e mais jovem. Ela foi interpretada por uma veterana das telinhas, que hoje está longe das novelas.

Quem foi Maria Bruaca em Pantanal de 1990?

Em 1990, Maria Bruaca em Pantanal foi interpretada pela atriz Ângela Leal. Na época, a atriz tinha 43 anos de idade e já era um rosto conhecido das telinhas.

Antes de viver Maria Bruaca em Pantanal, em 1990, Ângela já havia atuado em A Rainha da Vida (1987), Mandala (1987), Tenda dos Milagres (1986), Novo Amor (1986), Roque Santeiro (1985), Quem Ama Não Mata (1982), Água Viva (1980), O Bem-Amado (1980), O Astro (1977), Dona Xepa (1977), Escrava Isaura (1976), entre outras obras famosas da época.

Uma veterana das telinhas, a atriz já somava duas décadas de carreira quando deu vida a esposa de Tenório no folhetim da Manchete. A primeira novela de Ângela na frente das câmeras foi como a personagem Yolanda na novela Irmãos Coragem, sucesso da TV Globo dos anos 1970.

Na trama de Pantanal de 1990, Maria Bruaca era maltratada pelo marido e ficava ainda pior quando descobria que Tenório tinha uma segunda família em São Paulo. É revelado para a mulher que Tenório tem uma vida paralela ao lado de Zuleika, com quem tem três filhos.

Mãe de Guta, a jovem era o único refúgio de Maria Bruaca em Pantanal de 1990. Até que sua vida deixa de ser amarga e ela se joga em outro romance. Ao se envolver com o peão Alcides, Maria trai o marido e se prepara para viver algo novo ao lado do peão. A desgraça acontece quando Tenório descobre o caso da esposa e por isso castra Alcides.

Apesar da tragédia, Alcides e Maria Bruaca terminam Pantanal de 1990 lado a lado, depois que o peão mata Tenório para se vingar e joga o corpo do rival para as piranhas do rio.

Como está Ângela Leal hoje?

Ângela Leal hoje tem 74 anos de idade e está afastada da televisão há alguns anos. O último papel da famosa foi Dona Noêmia na série Sob Pressão, da TV Globo. Ela apareceu em alguns episódios de 2017 e um em 2018. Depois disso, a famosa só tem dado as caras nas redes sociais.

A última novela da intérprete de Maria Bruaca de Pantanal de 1990 foi na Record TV. Em 2013, ela foi a protagonista de Dona Xepa. A mulher era uma feirante que batalhava para dar uma vida melhor aos filhos, que nem sempre reconheciam seus esforços.

Antes, ela apareceu em mais algumas novelas do canal, como Balacobaco (2012), Bela, a Feira (2009), entre outras. Os últimos folhetins de Ângela na Globo foram: Sete Pecados (2007) e Páginas da Vida (2006 – 2007).

Filha de Ângela Leal também participou de novela da Manchete

Leandra Leal é a única filha de Ângela Leal e também esteve em Pantanal de 1990. Este foi o primeiro trabalho de Leandra na televisão. No último capítulo da trama, Leandra, que tinha por volta dos 8 anos na época, aparece em cena com o velho do rio. Ela interpretou a filha de Juma e Jove e se chamava Maria Marruá Leôncio. A garota revela que assim como a mãe e a avó, também se transforma em onça.

Hoje, Leandra tem 39 anos, é mãe de Júlia, de 7 anos, e está em um relacionamento com o cineasta Guilherme Burgos.

Por que Tenório chama Maria de ‘bruaca’?

Tenório chama Maria de bruaca em Pantanal porque considera a esposa feia e não se importa em magoar os sentimentos da personagem. O termo é pejorativo e usado para ofender mulheres que estão fora dos padrões de beleza exigidos socialmente. Na trama da novela, o vilão busca minar a auto estima da esposa sempre que pode, a trai com outra mulher e se nega a ir para a cama com ela.

Além de ser um sinônimo para mulheres que são consideradas feias e desarrumadas, segundo o dicionário Léxico online, o termo também se refere a prostitutas velhas e sem beleza.

